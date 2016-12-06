В Республике Татарстан иммунизация за счет федерального бюджета завершена, привит 1313754 человека, 34,1% от численности населения, из других источников финансирования привито 38244 человека, сообщает Управление Роспотребнадзора по РТ.



В республике эпидемический подъем заболеваемости острыми респираторными вирусными инфекциями не начался, поэтому те учреждения и организации, которые еще не успели привить своих сотрудников против гриппа, должны поспешить и сделать это до конца недели.

В связи с наступающими новогодними праздниками и утренниками возникают вопросы по допуску на мероприятия детей, не привитых против гриппа. Специалисты спешат заверить, что все дети допускаются на новогодние праздники. Однако при осложнении эпидемиологической ситуации по заболеваемости ОРВИ и гриппом могут быть введены ограничительные меры.

Что же делать, если прививка не была своевременно получена? Важно не допускать попадания вирусов на слизистые оболочки носа, глаз или рта. Для этого необходимо ограничить контакт с заболевшими людьми. Кроме того, необходимо помнить, что вирусы способны некоторое время задерживаться на предметах личной гигиены больного человека, а также на различных поверхностях в помещении, где он находится. Поэтому важно мыть руки после контакта с предметами, на которых могут оставаться вирусы. Не следует также дотрагиваться грязными руками до носа, глаз, рта.

Риск подхватить ОРВИ напрямую зависит от иммунитета, то есть от сопротивляемости организма к инфекциям. Для поддержания иммунитета необходимо:

1. Правильно и полноценно питаться. Пища должна содержать достаточное количество белков, жиров и углеводов, а также витаминов. В осенне-весенний период, когда количество овощей и фруктов в рационе снижается, возможен дополнительный прием комплекса витаминов.

2. Регулярно заниматься физкультурой (желательно на свежем воздухе), в том числе ходьбой в быстром темпе.

3. Обязательно соблюдать режим отдыха. Адекватный отдых и полноценный сон - крайне важные аспекты для поддержания нормального иммунитета.

4. Избегать стрессов.

И еще не нужно забывать, что своевременная профилактика и правильное лечение позволят предотвратить различные осложнения после болезни.