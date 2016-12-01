В сентябре умер муж-пенсионер. Недополученную пенсию я получила. В январе пенсионеры получат единовременную выплату в размере 5 тысяч рублей. Будет ли начислена эта выплата мужу за 9 месяцев, которые он прожил в 2016 году?

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Как пояснили специалисты управления Пенсионного фонда России в Приволжском районе г. Казани, на основании Федерального закона от 22 января 2016 года №385-ФЗ «О единовременной денежной выплате гражданам, получающим пенсию» денежная выплата в размере 5000 рублей будет осуществлена в январе 2017 года гражданам, постоянно проживающим на территории Российской Федерации и являющимся получателями пенсий по состоянию на 31 декабря 2016 года. В связи с тем, что ваш муж умер, денежная выплата за 9 месяцев, которые он прожил в 2016 году, ему осуществляться не будет.

К сведению для граждан, которым будет произведена единовременная выплата: если выплата не была осуществлена в течение января 2017 года (например, пенсия и денежная выплата доставлялись на дом, но гражданин отсутствовал), она будет произведена повторно - в следующем месяце вместе с пенсией.

В 2016 году все виды пенсий, которые выплачивает ПФР, были проиндексированы на 4%, при этом страховые пенсии индексировались у неработающих пенсионеров. Единовременная выплата поможет компенсировать пенсионерам рост потребительских цен в условиях ограниченных финансовых возможностей бюджета.