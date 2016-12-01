С таким вопросом за минувшую неделю в нашу рубрику обратилось несколько читателей «Казанских ведомостей».



Как нам пояснили специалисты управления Пенсионного фонда России в Приволжском районе г. Казани, в Татарстане благодаря электронным сервисам можно получить услуги Пенсионного фонда в филиалах многофункционального центра предоставления государственных и муниципальных услуг.

Теперь татарстанцам в филиалах МФЦ можно получить:

- справку о размере пенсий;

- сведения о состоянии индивидуального лицевого счета застрахованного лица в системе обязательного пенсионного страхования;

- выписки из Федерального регистра лиц, имеющих право на получение государственной социальной помощи.

Все услуги предоставляются бесплатно.

Полный список филиалов МФЦ вы можете найти на сайте www.pfrrt.ru/uslugi-pfr-besplatno/lichnyy-kabinet/ в разделе «Справочник филиалов МФЦ».