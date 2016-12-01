Хотелось бы узнать, кто может получать выплаты по уходу за пожилым человеком старше 80 лет, который к тому же является инвалидом I группы.

Светлана



Как ответили специалисты управления Пенсионного фонда России в Советском районе г. Казани, на основании части 1 статьи 17 Федерального закона «О страховых пенсиях» от 28 декабря 2013 года №400-ФЗ повышение фиксированной выплаты к страховой пенсии устанавливается лицам, достигшим возраста 80 лет или являющимся инвалидами I группы. Размер повышения равен 100 процентам суммы, предусмотренной частью 1 статьи 16 настоящего закона. На сегодняшний день повышение составляет 4558 руб. 93 коп. Данное повышение носит беззаявительный характер.

Кроме положенной по закону надбавки пенсионер имеет право получать компенсацию за уход. Если кто-то из близких или родственников не работает, а уделяет время уходу за пожилым человеком, Пенсионный фонд готов выдавать за это компенсацию.

Эта прибавка оформляется в Пенсионном фонде по месту регистрации пенсионера. Ухаживающий человек и пенсионер должны написать по образцу соответствующие заявления.

Необходимо соблюсти несколько условий. Родственник или другой близкий человек должен подходить под следующие характеристики:

- быть старше 14 лет (до совершеннолетия потребуется получить дополнительное разрешение от органов опеки);

- не являться трудоустроенным;

- не быть получателем пенсии (по потере кормильца, по старости, по инвалидности);

- не должен состоять на учете в службе занятости и, соответственно, не должен получать от нее пособие.

При обращении в ПФР для назначения компенсации необходимо, чтобы у пенсионера на руках были паспорта (его и ухаживающего человека), трудовая книжка претендента (если она была заведена). Если за пенсионером будет присматривать в свободное время студент очного отделения, то необходимо в деканате взять справку и приложить ее к пакету документов.

В возрасте 80 лет часто нет сил ходить по государственным учреждениям, но тут есть выход - подать документы в Пенсионный фонд может доверенное лицо. В случае если пенсионер не в состоянии самостоятельно явиться в ПФР и оформить компенсацию, его заявление необходимо нотариально заверить. Представить его может человек, который будет заниматься уходом за ним.

Ухаживающий в дальнейшем будет получать деньги из рук пенсионера, так как эта надбавка выплачивается вместе с пенсией. При трудоустройстве ухаживающего человека необходимо сразу же оповестить об этом факте сотрудников ПФР, чтобы они прекратили выплаты. В противном случае в судебном порядке с пенсионера может быть взыскана переплата.

Перечень документов, которые необходимо представить для назначения компенсационной выплаты по уходу за нетрудоспособным:

- паспорт ухаживающего и нетрудоспособного (оригиналы и копии);

- страховые свидетельства - оба (оригиналы и копии);

- трудовые книжки - обе (оригиналы и копии - страницы с Ф.И.О и увольнением);

- справка из бюро труда и занятости по месту прописки ухаживающего о том, что он (она) не состоит на учете (действительна 1 месяц);

- если ухаживающий - студент - справка с места учебы (действительна 1 месяц);

- заявление нетрудоспособного о согласии на осуществление ухода; пишется лично или через доверенное лицо (представить доверенность, паспорт и страховое свидетельство доверенного лица);

- заявление ухаживающего.