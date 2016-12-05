Итак, первый этап чемпионата РФПЛ казанский «Рубин» завершил на 9-м месте, набрав 23 очка. И отставание его от группы команд, стремящихся в зону еврокубков, не так уж и велико, особенно если судить по прошлому сезону.



Попытаемся представить, как же сможет «Рубин» пройти вторую половину дистанции.

Собственно, достаточно взглянуть на календарь, чтобы определить хотя бы приблизительно, с кем предстоит «Рубину» сыграть в оставшихся 13 турах чемпионата РФПЛ. Прежде всего, начинать казанский клуб сезон будет матчем на Кубок

России - согласно жеребьевке 1 марта на своем поле «Рубин» сыграет четвертьфинальный матч розыгрыша Кубка России. Соперником волжан стала новосибирская «Сибирь», и выигрыш в этом матче открывает дорогу в еврокубки - дорогу значительно более короткую, нежели 13 туров чемпионата РФПЛ.

После победы над «Сибирью» впереди маячит полуфинал.

А далее начинаются матчи чемпионата России. Уже 4 марта «Рубин» сыграет в Каспийске с «Анжи», и вряд ли эта встреча через два дня на третий получится легкой для команды Хави Грасии.

Следующий матч волжане проведут уже дома - 11 марта в Казань пожалует «Оренбург», и здесь прогнозы букмекеров будут в пользу «Рубина», а вот прогноз погоды окажется одинаково неподходящим для обоих соперников.

Тут мы опять возвращаемся к старой, как российский футбол, теме: доколе российские клубы будут мучить себя и зрителей? Ответ-то лежит на поверхности: вернуться к старой проверенной схеме игры в летний период, по примеру, скажем, Норвегии - там никому и в голову не придет играть на снегу, ведь почти вся Норвегия находится за полярным кругом. Но наши футбольные функционеры все никак не могут на этот шаг решиться, а в сотнях городов год за годом заново перестилают газоны - более миллиарда рублей в масштабах страны. А ведь эти деньги могли бы пойти на развитие детского футбола.

Впрочем, разговор этот долгий, а пока в матче 20-го тура чемпионата 17 марта казанцам играть в Екатеринбурге против местного «Урала». Уральцы наверняка в межсезонье усилятся, решат наконец, кто же будет «долгоиграющим» тренером, но ведь и «Рубин» явно состав, что называется, перетрясет. Кредит доверия у Хави Грасии пока велик, так что кто-то просто не получит места в составе. Вспомните, что уже давно сидит на лавке некогда кумир казанских болельщиков Гекдениз Карадениз, еще дольше и «глубже» - Кверквелия и Билялетдинов-младший. Давно не видели мы в защите и Бергстрема. И самое главное, пока неясна судьба двух легенд-ветеранов - защитника Олега Кузьмина и голкипера Сергея Рыжикова. И чем больше говорят о том, что уж кого-кого, а их-то оставят, тем больше почему-то начинаешь сомневаться. Надеемся, вскоре наши сомнения будут развеяны руководством клуба.

Идем далее. 21-й тур «привезет» в Казань питерский «Зенит», и это будет уже серьезная проверка для клуба, на словах все реальнее претендующего на место в евротурнирах уже в следующем сезоне. Речь, естественно, идет в данном случае о «Рубине». Удивительный факт: почти после каждого матча игроки и тренер казанского клуба говорят о том, что вскоре команда заиграет в совсем другой футбол и она находится на верном пути. Но время идет, очки добываются со скрипом, так что все досужие разговоры о том, что «Рубин» сейчас находится не на своем месте, по крайней мере, несерьезны. Именно на своем, в том-то и штука. Вспомнить хотя бы провальный старт. Победы даются в этом сезоне команде Хави Грасии с большим трудом вне зависимости от ранга соперника. И адаптация звезд явно затянулась. Кстати будет вспомнить, что Максим Лестьенн и Александр Сонг явно недовольны своим игровым временем, и нужны ли они будут Грасии после зимнего перерыва - пока вопрос без ответа.

22-й тур 7 апреля «Рубин» проведет в Томске, и тут есть теоретическая возможность завоевать три очка, правда, опять-таки стоит сделать поправку на капризы погоды.

23-й тур, 14 апреля - и вновь домашняя игра, столь любимая казанскими болельщиками, но соперничать придется с «Краснодаром» - командой, которая сама играть любит и другим играть дает. Но при этом команда Игоря Шалимова сейчас явно на ходу, а после перерыва слабее точно не будет.

24-й тур, 22 апреля - опять выездная игра, на этот раз в Самаре против «Крыльев Советов». Теоретически шансы на победу у гостей здесь повыше, но в Самаре игры простыми для «Рубина» никогда не были. «Крылышки» по обыкновению последних лет будут биться за сохранение в Премьер-лиге, так что сюрприз преподнести способны.

25-й тур, 26 апреля - «Рубин» дома принимает грозненский «Терек», который на всех порах рвется в еврокубки и уже сейчас уверенно идет на 4-м месте. Так что судите сами.

26-й тур, 29 апреля - гостевой матч против «Локомотива». В последнее время ходят упорные слухи, что Юрий Семин приложит все усилия в межсезонье, чтобы вернуть если не всех, то многих из тех своих игроков, кого продало в «Рубин» прежнее руководство. Насколько эти планы осуществятся, будет видно в этом туре.

27-й тур, 6 мая - «Рубин» дома принимает «Уфу», и в этом «зеленом дерби» от казанцев все ждут трех очков - тут особо спорить не о чем.

28-й тур, 13 мая - команда Хави Грасии едет в Ростов к одноименному клубу им. Курбана Бердыева (также без комментариев).

29-й тур, 17 мая - на этот раз домашний матч с ЦСКА пришелся не на последний тур, как годом ранее, а на предпоследний. Армейцы будут играть уже без Слуцкого, и сложно предположить, на каких местах в турнирной таблице подойдут

соперники к этой встрече.

30-й тур, последний. Пришелся он на выездной матч в Перми против «Амкара». Пермяки, как и грозненцы, сейчас попадают в еврозону и хотят там остаться. Но и «Рубин», и его соперники по ходу второго круга будут терять очки, а кто их больше сохранит - тот и решит в итоге задачу на сезон.