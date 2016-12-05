До Нового года осталось совсем немного времени. Впереди приятные предпраздничные хлопоты по выбору елки, подарков, украшению дома... Обо всем, что касается главной новогодней красавицы, «КВ» побеседовали со специалистом по фэн-шуй, дизайнером интерьеров, членом Гильдии архитекторов и дизайнеров РТ Еленой Колесниковой.



Самое главное, рассказала Елена, перед тем как устанавливать елку и украшать жилище новогодним декором, нужно навести полную чистоту во всех помещениях. Безжалостно избавляйтесь от старых ненужных вещей и всякого хлама! Порядок и чистота в доме устранят все преграды для появления энергий счастья, достатка и гармонии.

- Елена, какую елку лучше выбрать - живую или искусственную?

- В идеале живую, но приветствуется и хорошо сделанная искусственная. Фэн-шуй с осторожностью относится к разноцветным елкам - они не очень похожи на настоящие. Если вы решили купить живую елочку, то знайте: лучше всего купить ее у продавца-мужчины в последний четверг месяца. В этом году это 29 декабря. Тогда это будет елка, исполняющая ваши желания. Причем свое желание нужно облечь в елочную игрушку и повесить на елку на центральное место. Например, хотите забеременеть в новом году - купите игрушку с ангелочком, хотите встретить свою любовь - купите игрушку в виде сердца.

- Где, по-вашему, в комнате самое лучшее место для елки?

- Если это возможно, не устанавливайте елку в центре помещения, чтобы не активизировать звезду болезней, и на северо-востоке, чтобы не активизировать Желтую Пятерку - самую опасную летящую звезду. Нельзя устанавливать елку на севере, чтобы не активизировать звезду интриг, судебных разбирательств и грабежа. Все направления в помещении можно определить по компасу.

Установив в этом году елку на юго-западе и востоке, вы тем самым активизируете звезду процветания. Причем на елке приветствуются бегающий и мигающий свет, любые гирлянды, елочные украшения красных, желтых, розовых, оранжевых цветов.

Также положительные изменения ждут тех, кто поставит живую елку на юге, особенно если в доме живет мужчина. В качестве украшений подойдут гирлянды с белым светом, елочные игрушки холодных оттенков.

На юго-востоке елочка будет способствовать успеху любого начинания, укреплению существующих и обретению новых отношений. Елку здесь в идеале поставить в ведро с водой, украсить яркими гирляндами, деревянными, картонными игрушками. Такие украшения подойдут и для елочки, установленной на западе: здесь она активизирует звезду любви. Однако если вы решились на живое дерево, знайте: выносить его нужно вовремя, осыпающаяся елка служит источником отрицательной энергии.

- Что делать, если размеры комнаты и обстановка не позволяют поставить елку в нужном месте?

- Не стоит отчаиваться. Можно просто взять свежие пушистые елочные ветки и создать из них новогодний букет. Букет ставим в вазу, а вазу - в нужное для вас место. Эффект, как утверждают ценители восточной философии, будет тот же.

- В некоторых семьях есть традиция класть подарки под елку...

- С точки зрения фэн-шуй это правильный ритуал. Вообще, подарки - наработка хорошей кармы. Считается так: что подаришь, то жизнь и вернет с процентами. Подарки можно положить под елку, разложить по веточкам. Оставленные под елкой, они символизируют недра земли и ее милость. Поиск сюрприза на ветках соответствует поговорке «Кто ищет, тот всегда найдет», а значит, будет вознагражден.

- Елена, а что говорит фэн-шуй по поводу подарков?

- Восточный Новый год, год Огненного Петуха, придет лишь 4 февраля, поэтому в продолжение года Огненной Обезьяны лучше дарить подарки в красной обертке или красном подарочном пакете. Красный цвет можно заменить на оранжевый, розовый, бордовый. Не забывайте: обезьяна любопытна и подвижна. Хорошо, если вы упакуете подарок в несколько слоев. Счастливого Нового года!