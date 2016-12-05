На предприятии уверены, что в сферу ЖКХ нужно идти работать с твердым намерением делать добро. Только такой подход обеспечивает максимальный эффект от сотрудничества управляющей компании с собственниками жилья. Качество предоставляемых услуг и внедрение в работу новых подходов высоко оцениваются жителями и руководством города. В 2016 году компания стала дипломантом в номинации «Деловое совершенство» в конкурсе на соискание премий правительства Республики Татарстан за качество.

УК ЖКХ Московского района успешно осуществляет управление многоквартирными домами вот уже десять лет. Ситуация здесь не очень типична для отрасли ЖКХ. Вместо жалоб сюда приходят благодарственные письма, ведь компания всегда делает чуть больше, чем необходимо, стремится сделать жизнь людей более комфортной и приятной.

Впрочем, работу компании высоко оценивают не только жители, но и профсообщество. Эксперты Поволжского центра качества отмечают, что второй год подряд УК первой в городе не просто успешно завершает капитальный ремонт домов, но и вносит новаторские решения. Например, здесь нестандартно подошли к оформлению входных групп - они выполнены в стиле шале и украшены цветами, а у входов в подъезды организованы велопарковки. При окрашивании фасадов применяются составы, устойчивые к загрязнению и баллончикам с красками. Для экономии тепловой энергии в домах в ходе капитального ремонта устанавливаются узлы погодного регулирования, позволяющие осуществлять подачу теплоносителя исходя из температуры наружного воздуха, ими оснащены 143 дома.

С 2015 года введен раздельный сбор пластика для экономии затрат на вывоз ТБО. Все в дело: средства от реализации пластиковой тары идут на установку во дворах малых архитектурных форм.

Еще один важный аспект - информационная открытость, благодаря которой растет доверие населения к управляющей компании. На официальном сайте УК любой житель может совершить все необходимые операции по лицевому счету квартиры, задать любой вопрос в интернет-приемной. Руководитель компании открыт и для личного общения с жителями, по его инициативе действует отдел качества из числа выпускников Казанского колледжа коммунального хозяйства. Этот отдел отчитывается только руководителю.





Полностью автоматизирована работа по принятию и исполнению текущих заявок жителей при помощи городской программы «Открытая Казань». Поэтапное введение новых модулей системы в основном было реализовано на базе УК ЖКХ Московского района в качестве пилотного проекта. Каждый житель может при помощи телефона, посредством интернета и смартфона подать и отследить исполнение своей заявки, передать показания приборов учета, просмотреть информацию по техническим характеристикам своего дома.

Подготовка кадров - как молодых, так и опытных квалифицированных специалистов - ведется совместно с Казанским колледжем коммунального хозяйства и строительства. По инициативе УК ЖКХ Московского района в качестве пилотного проекта впервые в Татарстане в колледже стартовала программа обучения основам жилищного законодательства председателей советов многоквартирных домов.

Благотворительность и социальная работа являются важными направлениями деятельности УК ЖКХ Московского района. Оказывается помощь организациям инвалидов по зрению и инвалидов с ДЦП. УК поддерживает акцию «Чужая жизнь - не мелочь» для оказания помощи детям, нуждающимся в проведении платных операций. Ежегодно проводятся дополнительные работы по ремонту квартир ветеранов ВОВ.

Многие задачи уже решены, но многое еще предстоит сделать. И коллектив компании прилагает все усилия, чтобы качественно выполнять взятые на себя обязательства и обеспечивать по-настоящему комфортное проживание людей в обслуживаемых домах.

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