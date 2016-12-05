Только до 11 декабря у читателей нашей газеты есть уникальная возможность сэкономить в рамках проходящей в эти дни декады подписки.

А вчера самые внимательные читатели «Казанских ведомостей» не упустили случая вдобавок к подписке на первое полугодие 2017 года еще и получить подарок на «Дне подписчика», прошедшем в ТРК «Тандем».

Евгений Хамдамов:

- Выписал газету для своей семьи и для родителей в Богатые Сабы. Они ваши давние подписчики. Я даже помню те времена, когда «Казанские ведомости» выходили пять раз в неделю с «Томом советов». Мои родители вырезали и бережно хранили эти статьи. А я тогда учился в школе и тоже читал «КВ». - Выписал газету для своей семьи и для родителей в Богатые Сабы. Они ваши давние подписчики. Я даже помню те времена, когда «Казанские ведомости» выходили пять раз в неделю с «Томом советов». Мои родители вырезали и бережно хранили эти статьи. А я тогда учился в школе и тоже читал «КВ».

Вера Малкина:

- Читаю «Казанские ведомости» регулярно. Обычно дети покупают мне газету в киоске. Сегодня случайно зашла в торговый центр, а здесь как раз мероприятие по подписке! Из газеты я люблю узнавать городские новости, читать статьи по истории города, потому что очень люблю Казань и мне интересно ее прошлое. Радует, что программа передач в газете выходит с моим любимым каналом. - Читаю «Казанские ведомости» регулярно. Обычно дети покупают мне газету в киоске. Сегодня случайно зашла в торговый центр, а здесь как раз мероприятие по подписке! Из газеты я люблю узнавать городские новости, читать статьи по истории города, потому что очень люблю Казань и мне интересно ее прошлое. Радует, что программа передач в газете выходит с моим любимым каналом.

Ирфан Туктаров:

- Всегда покупал газету в киоске, а сегодня впервые решил оформить подписку. Дойти до почтового отделения, как всегда, нет времени, а здесь удобно: подписался и получил подарок. В газете читаю прежде всего жизненные истории и, конечно, про любовь. - Всегда покупал газету в киоске, а сегодня впервые решил оформить подписку. Дойти до почтового отделения, как всегда, нет времени, а здесь удобно: подписался и получил подарок. В газете читаю прежде всего жизненные истории и, конечно, про любовь.

Наталья Макарова:

- Моя любимая страничка в каждой «толстушке» - со сканвордом, кроссвордом и песней. Вы не поверите, но у меня полный кошелек песен, вырезанных из вашей газеты! Очень удобно: когда встречаемся с подругами, обязательно поем их. Кроме меня газету читают муж и дети. Каждое утро четверга спускаемся к почтовому ящику за свежим номером. - Моя любимая страничка в каждой «толстушке» - со сканвордом, кроссвордом и песней. Вы не поверите, но у меня полный кошелек песен, вырезанных из вашей газеты! Очень удобно: когда встречаемся с подругами, обязательно поем их. Кроме меня газету читают муж и дети. Каждое утро четверга спускаемся к почтовому ящику за свежим номером.

Галия Мукменова:

- Без газет и журналов не представляю своей жизни! Выписываю много прессы, в том числе и на татарском языке. Подписываться на «Казанские ведомости» стало доброй традицией нашей семьи. Три года назад я даже попала в число победителей «Тайны черного пакета», хочу попытать счастья и в этом году. - Без газет и журналов не представляю своей жизни! Выписываю много прессы, в том числе и на татарском языке. Подписываться на «Казанские ведомости» стало доброй традицией нашей семьи. Три года назад я даже попала в число победителей «Тайны черного пакета», хочу попытать счастья и в этом году.

Рузалия Ибрагимова:

- Газету читаю давно, примерно с 1994 года. Нравится, что она легко читается. Статьи на любой вкус - и для садоводов, и о том, как сберечь здоровье, соцзащита... Мои любимые рубрики - «Санта-Барбара» по-казански» и «Твоя формула любви». Нравятся ваши конкурсы. Хочу сказать: если бы я была Кыш Бабаем, сделала бы во всех дворах горки и хоккейные площадки для ребятни! - Газету читаю давно, примерно с 1994 года. Нравится, что она легко читается. Статьи на любой вкус - и для садоводов, и о том, как сберечь здоровье, соцзащита... Мои любимые рубрики - «Санта-Барбара» по-казански» и «Твоя формула любви». Нравятся ваши конкурсы. Хочу сказать: если бы я была Кыш Бабаем, сделала бы во всех дворах горки и хоккейные площадки для ребятни!

А вот пенсионерка и наша давняя подписчица Кадрия Абдулхаевна не только выписала газету для себя, но и приняла участие в акции АО «Татмедиа» «Подари подписку - 2017». Благодаря ей «Казанские ведомости» будут получать в доме-интернате для престарелых и инвалидов, что в Лениногорске. Свое решение пенсионерка объяснила так: «Я сама люблю читать вашу газету, думаю, и подопечным интерната тоже понравится».