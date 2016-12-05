Уникальный мировой фестиваль тортов звездного кондитера Рената Агзамова стартовал в Казани. Далее будут другие российские города и страны мира.



- Казань стала первым городом нашего фестиваля. Я - татарин, родился в Киеве, жил в Сочи, сейчас живу и работаю в Москве, и для меня большая честь, что фестиваль начинается на исторической родине моих предков, - сказал Ренат.

Специально для казанцев был приготовлен почти двухметровый торт с видами Казани. По словам Рената, шоколадные, карамельные заготовки для этого кондитерского шедевра делали 5 дней. Каждая деталь - это ручная работа, и все съедобно!

Саму бисквитную основу выпекали накануне ночью. Кстати, сколько весит эта красота и вкуснота, сказать сложно, но только шоколада здесь примерно 40 килограммов!

Надо ли говорить, что сладкий подарок был быстро съеден гостями фестиваля. Но зато другими творениями мастера можно было полюбоваться на выставке, увидев, какие торты заказывают звезды кино, театра, спорта, политики, шоу-бизнеса на дни рождения, свадьбы, другие торжества.

Во время интервью Ренат несколько раз заглядывал в свой смартфон:

- Сегодня дочке Филиппа Киркорова исполняется 5 лет, и он заказал торт для вечеринки. Торт большой, диаметром один метр, выполнен в стиле Барби. Торт выехал к заказчику буквально 40 минут назад, и я контролирую процесс.

- Наверное, доставка таких огромных и нежных тортов - целая проблема?

- Да, вопрос же не в том, что необходимо просто сделать вкусный торт с красивыми декорациями. Его еще нужно в целости и сохранности доставить заказчику. Вопрос доставки самый важный. Поэтому делаем каркасы, рассчитываем нагрузку, центр тяжести. Сделать торт - это не просто испечь коржи и крем на них наляпать. Каждый наш торт - сложная инженерная конструкция. Например, был у нас заказ на торт в виде старинного замка 7 метров в длину и 4 метра в высоту. Внутри телевизионные мониторы со сложным программным обеспечением. Чтобы мониторы с оборудованием не перегрелись и торт не нагрелся и не прокис, нам пришлось создать там приточно-вытяжную систему вентиляции. Снизу в «замок» поступал поток холодного воздуха, а отработанный пар выходил сверху.

- А какой самый большой торт вы делали?

- Самый большой торт весил 12 тонн. Торт вывозили в поле. Для его установки вбивали сваи в фундамент. Так как электричества в поле не было, мы были вынуждены использовать аккумуляторы. И единственные, которые справились с такой нагрузкой, - аккумуляторы боевых танков. В общем, при изготовлении каждого торта возникает множество технических, технологических вопросов, потому что все торты разные и каждый раз приходится все придумывать по-новому.

- Проколы случаются?

- Мы стараемся, чтобы их не было. Но иногда все-таки бывает. Однажды при доставке свадебного торта отвалился шоколадный жених, и нам пришлось ночью делать его снова. Главное, успели.

- Ренат, вас можно удивить какой-нибудь выпечкой?

- Недавно в Грозном меня угостили домашним тортом. Я обалдел! Это было неимоверно вкусно... Приехал их учить, а стал просить, чтобы они научили меня печь такой торт. Сейчас во всем мире огромный интерес к домашней кухне, домашней выпечке. Крупные рестораторы, кондитерские фирмы охотятся за домашними рецептурами, чтобы внедрить их в свое производство.

- Вы сами сладкоежка?

- Нет. Сладкое для меня - не еда, а работа. В год мы делаем от 2 до 2,5 тысячи тортов, и каждый мне приходится пробовать. Мучаюсь от этого, но что делать?

- А правда, что вы много экспериментировали и делали даже конфеты с чесноком, васаби, другими острыми, совсем не конфетными наполнителями?

- Это было. Специалисты восхищались: «Боже, какой талантливый мальчик!», но только люди эти конфеты не покупали. Любой творческий человек проходит период хаоса в голове. И я через эксперименты пришел к домашней кухне и счастлив, потому что приношу людям радость. Когда на свадебное торжество ввозят мой торт, все забывают о женихе и невесте. Это же приятно, что на какое-то время торт становится центром всеобщего внимания.