Главный инженер проекта - начальник отдела договоров ОКБ «Авиационных испытаний» АО «Казанский Гипронииавиапром» Эдуард Исмагилов вместе со своим сыном подарил подписку на «КВ» нуждающимся.



- Мы с моим шестилетним сыном, учеником гимназии №122, Алексеем оформили подписку на газету «Казанские ведомости» для Казанской школы-интерната №11 для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, с ограниченными возможностями здоровья, - сказал Эдуард Исмагилов. - «Казанские ведомости» очень любят в нашей семье, и мы решили поделиться частичкой своего тепла с нуждающимися ребятами. В материалах, публикуемых в газете, я нахожу полезную информацию не только для себя, но и для своих близких.

Уверен, детям тоже будет интересно и узнать городские новости, и прочитать мнение специалистов по определенным вопросам. Также я подписал пациентов хосписа им. Анжелы Вавиловой на журналы «Непоседа» и «3/9 царство».