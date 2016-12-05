Количество известных людей города и республики, пожелавших принять участие в акции «Подари подписку - 2017», растет изо дня в день.

Многие из них оформили подписку на республиканские издания в адрес социальных учреждений, ветеранов и пенсионеров, испытывающих острую потребность в печатном слове. Активное участие в подписной кампании на нашу газету приняла и руководитель Управления Роспотребнадзора по Республике Татарстан Марина Патяшина:

- На протяжении многих лет газета «Казанские ведомости» любима нашей службой и мною лично. Это печатное издание, освещающее актуальные события, позволяет читателям быть в курсе всего, что происходит в нашей стране, республике, городе. Для людей пожилого возраста, особенно одиноких, это так важно - не терять связь с обществом и вовремя получать необходимую информацию. Ведь то, что в интернете, не всегда приемлемо и принимаемо пенсионерами. Я тоже решила принять участие в акции «Подари подписку - 2017» и подарить полугодовую подписку семьям трех казанских пенсионеров, которые в силу обстоятельств не могут себе это позволить. Знаю, как это важно для старшего поколения, на примере моих родственников. Мои бабушка и дедушка, а также родители очень трепетно относятся к печатным изданиям. Они вырезают нужные статьи, советы, складывают в папку. Эта информация помогает им в нужный момент не растеряться в современном мире.

Кроме того, газета написана доступным языком, лаконично и понятна любому читателю, какого бы социального статуса и возраста он не был. Мне помимо актуальной информации в газете интересны анекдоты, смешные зарисовки. Кроме того, всегда читаю опубликованный гороскоп и верю в хорошее. Рада сотрудничеству с «Казанскими ведомостями», на страницах которых специалисты нашего управления регулярно дают советы, например, как поступить в случае оказания некачественной услуги.