Церковная флористика - особый род искусства, на языке цветов и символов проповедующий христианство. Познакомиться с ней можно на открывшихся для прихожан курсах.



Организованы они в казанском храме Сошествия Святого Духа, сообщается на сайте Татарстанской митрополии.

- Курсы рассчитаны на всех желающих - и на тех, кто ничего знает, и на тех, кто уже украшает храмы, - пояснила преподаватель флористики Ирина Мурзова.

Церковная флористика - целая наука, а украшение храма и его частей, например аналоя, иконы, алтаря, мощей, подразумевает соблюдение определенных правил. Каждый праздник имеет свой цвет, например, праздник Пресвятой Богородицы выдерживается в белых и голубых тонах, Пасха - это красный с белым, мученики - обязательно красный цвет.

Уже в 2017 году обучиться у опытного мастера церковной флористике смогут желающие и из других приходов города.