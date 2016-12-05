До конца декабря в мечетях Казани и ресурсном центре по развитию исламского и исламоведческого образования института международных отношений, истории и востоковедения КФУ будет проходить цикл лекций, посвященный популяризации татарского богословского наследия.

Ведущие исследователи по истории татарской богословской мысли расскажут о видных интеллектуалах ислама в нашем регионе, ознакомят с проблемами богословских вопросов в области вероучения, исламского права, а также социально-политическими вопросами, поднимавшимися в трудах татарских ученых.

Занятия пройдут с 18.00 до 21.00 в мечетях: 8 декабря - «Гадель» (Оренбургский тракт, 193), 8 декабря - «Ризван» (Мавлютова, 48а), 9 декабря - «Ярдэм» (Серова, 4а), 12 декабря - «Иман нуры» (п. Нагорный, ул. Дорожная, 32а), 13 декабря - «Хузейфа» (Фучика, 52), 14 декабря - «Казан нуры» (Чистопольская), 15 декабря - Закабанная мечеть (Х.Такташа, 26), 15 декабря - «Гаиля» (Дж.Файзи, 2), 21 декабря - «Тынычлык» (Зеленодольск, ул. Столичная, 2в).

Лекции читают декан теологического факультета Российского исламского института Абдулла Шангараев, ректор Российского исламского института Рафик Мухаметшин, научный сотрудник центра исламоведческих исследований АН РТ, к. ист. н. Данияр Гильмутдинов, руководитель НОЦ «Письменное наследие и археография» ИМОИВ КФУ Резеда Сафиуллина и другие.

Вход для всех желающих свободный, сообщает пресс-служба ДУМ РТ.