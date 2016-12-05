Сегодня в мире ислам воспринимают с опаской. Какую роль наука может сыграть в изменении негативного имиджа ислама? Какова миссия Татарстана в процессе налаживания добрососедских отношений между мусульманским миром и европейскими странами? Об этом наша беседа с ректором Российского исламского института Рафиком Мухаметшиным.

Ислам - религия мира и добра

- Ни в одной мировой религии не заложены радикальные, экстремистские идеи. Любая религия - это форма духовного самосовершенствования, - рассказывает Рафик Мухаметшович. - Можно долго говорить, убеждать, доказывать, что ислам - это религия мира, добра и согласия. Но люди каждый день видят в телевизионных новостях репортажи о боевых операциях, беспорядках в странах мусульманского Востока, и у них возникает логичный вопрос: если ислам - религия мира и добра, то почему такое происходит?

- Почему такое происходит?

- Это большая политика США и европейских стран, которые любыми путями пытаются сохранить свое влияние на Востоке. Ради этого они готовы разжигать гражданские войны, поддерживать радикальные, экстремистские религиозные течения, а у людей складывается убеждение, что это мусульмане такие агрессивные, постоянно воюют между собой.

Другая опасная мировая тенденция - политизация религии. В 90-е годы в России были политические исламские партии. Сейчас религия выведена за пределы политических процессов. Я считаю, что это правильно. Религия должна заниматься своими основными функциями, которые ей предписаны в светском обществе, - это проблемы духовности, нравственного самосовершенствования, возрождения и сохранения национальных традиций.

У Татарстана особая миссия

- У Татарстана особая роль в налаживании взаимопонимания и добрых взаимоотношений между исламским миром и Европой. Как должна осуществляться эта важная миссия?

- Действительно, Татарстан занимает особое место в исламском пространстве не только России, но и всего мира. В 2006 году была создана группа стратегического видения «Россия - Исламский мир». Ее цель - расширение сотрудничества между

Россией и исламскими странами во всех областях. В группу входят известные государственные и общественные деятели, крупные богословы из 27 мусульманских государств. И не случайно эту группу по поручению Президента России возглавляет Президент Татарстана Рустам Нургалиевич Минниханов.

Татарстан - уникальный регион, где мирно сосуществуют разные конфессии. Это не только результат большой работы последних лет. Мы знаем, что ислам на территории России стал распространяться очень рано, начиная с VIII века. В 922 году ислам стал государственной религией Волжской Булгарии. То есть опыт выстраивания добрососедских взаимоотношений между представителями разных конфессий накоплен большой. После взятия Казани в 1552 году эти процессы были очень сложные: насильственное крещение, разрушение мечетей, уничтожение духовенства... Но и мусульмане, и христиане выдержали все эти потрясения. Несмотря ни на что, нам совместными усилиями удалось сохранить тонкое равновесие, потому что был пройден многовековой этап выстраивания этих отношений, и корни мирного сосуществования очень глубокие. Мы этим можем гордиться. В мире довольно сложно найти подобные исторические факты, когда мусульмане жили в православном государстве и выстраивали цивилизованные, взаимовыгодные отношения с представителями других конфессий.

Религиозная наука должна быть креативной

- Современная жизнь, достижения науки влияют на развитие ислама?

- Этот вопрос актуален для всех религий. Любая религия - это законченная, совершенная система. Совершенная она потому, что ниспослана людям Всевышним. И поэтому в религии в принципе не предусмотрены инструменты для ее изменения, модернизации. Но общество развивается, и представление людей об окружающем мире, естественно, меняется. Современный человек и люди, которые жили даже 100 - 200 лет назад, совершенно разные. Для любой религии проблема адаптации к той или иной ситуации - очень сложный процесс. Задача непростая: с одной стороны, сохранение догматической сущности религии, а с другой стороны, время заставляет религиозную науку быть более современной, продвинутой, креативной. Конечно, эти вопросы можно решать только в сфере образования будущих богословов, теологов.

- Российский исламский институт готовит не только мусульманских богословов, религиозных деятелей, вы еще выпускаете экономистов, лингвистов, журналистов, теологов. Как это сочетается с религиозным образованием?

- Наши студенты, получающие светское образование, - это люди, которые соблюдают мусульманские традиции. В обычном вузе им было бы невозможно совершать намаз. А в нашем институте для этого предусмотрены перерывы, оборудованы специальные молельные комнаты для мужчин и женщин. Рядом с институтом есть мечеть. Эти студенты получают светское образование и дипломы государственного образца. А будущие представители мусульманского духовенства учатся на факультете исламских наук. Сейчас в институте учатся представители 45 регионов России.

Служение Всевышнему - это призвание

- Много молодых людей, желающих посвятить свою жизнь служению Всевышнему?

- На факультет большого наплыва нет, но отбор идет строгий. В светском вузе студенту многое прощается. Например, он гениальный математик, физик или программист, но выпивает, посещает ночные клубы, неуважительно относится к родителям. Это никак не влияет на оценку уровня его знаний. Но у нас другие требования к студентам. Мы оцениваем не только знания. Нам в первую очередь важны его человеческие качества, насколько он усерден, старателен. Первый год обучения внимательно присматриваемся к каждому студенту. И ко второму курсу происходит еще один отбор. В результате остаются только те, кто серьезно намерены посвятить свою жизнь служению Всевышнему и людям.

- Есть ли у выпускников Российского исламского института проблемы с трудоустройством?

- Наши выпускники востребованы, это однозначно. Только в Татарстане 1500 мечетей, и примерно 600 мечетей нуждаются в образованных имамах. Другой вопрос, насколько там готовы принять молодых специалистов. У многих мечетей, религиозных общин, учебных заведений есть проблемы с финансированием. Когда звонят из мечети: «Нам нужен имам», сразу возникает вопрос, на какую зарплату может рассчитывать наш выпускник. Отвечают: «Пока можем платить10 тысяч рублей в месяц. Квартиру пока выделить нет возможности. Но скоро вроде бы обещают...» Кто поедет работать на таких условиях? Тем более имам едет не один, у него есть семья, дети. Им надо обеспечить самый элементарный социальный пакет: жилье, зарплата. Но все-таки, несмотря на такие сложности, около 60 процентов наших выпускников работают по специальности.

Справка «КВ»

Рафик Мухаметшович Мухаметшин родился 19 февраля 1955 года в с. Бурнак Балтасинского района Татарстана. В 1977 году окончил исторический факультет Казанского государственного университета. Работал в Институте языка, литературы и истории им. Г.Ибрагимова Академии наук СССР. С 2001 года - заведующий отделом общественной мысли и исламоведения Института истории Академии наук Республики Татарстан. С декабря 2006 года - ректор Российского исламского института.

Доктор политических наук, профессор. Член-корреспондент Академии наук РТ. Автор около 120 научных трудов, включая 6 монографий. Член экспертного совета при Совете по делам религий при Кабинете министров РТ. Лауреат Государственной премии Республики Татарстан в области науки и техники (2005).