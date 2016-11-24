Разбирая архив отца-фронтовика, я нашел необычный снимок - фотографию вырезки из дивизионной газеты.

- Карл Гиззатуллин. Вот какую историю, связанную с ними, он мне рассказал:

- После ранения я лечился в нескольких госпиталях. Адреса мои менялись, поэтому письма из дома перестали доходить. Как-то пришел почтальон, многие мои товарищи получили письма и с радостью стали их читать. А мне опять писем не было. Стало грустно. Я вышел из палаты, прошел длинный коридор. До войны в этом здании размещался институт, а теперь на всех трех этажах лечились раненые. Зашел в большой пустой зал. На сцене стояло пианино, ряды красивых стульев для зрителей... Открыл крышку пианино и начал играть татарские песни, башкирские... Неожиданно в зал вошли несколько раненых, сели на стулья и стали внимательно слушать. А когда я закончил играть, похвалили:

- Хорошо играешь, товарищ! А откуда ты родом?

- Из Казани, - ответил я.

- А что-нибудь веселое сыграть можешь?

- Могу!

Я сыграл. А еще спел свои частушки. Стало весело. Потом мы все вместе пели фронтовые песни. И грусть-тоска прошла.

Фронтовые частушки



Мы воюем, мы воюем,

Мы воюем и поем.

Миной, бомбой и «Катюшей»*

Покою немцам не даем.



Заиграет вдруг «Катюша»,

Барабанит «тра-та-та».

Без оглядки бегут немцы,

Оставляя города.

Немцы пляшут без гармошки

На морозе на Руси.

«Рус, не бей, возьми «Катюшу»,

Хоть немного погоди!»

Ветер дует - немцы воют

На морозе у села

И в ботинках все танцуют.

Капут! Плохи их дела.

Мы не любим вас, бандиты.

Вас, непрошеных гостей,

Уничтожим всех дочиста,

Не собрать вам и костей.