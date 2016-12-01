Почему в Татарстане пустуют земли, а фермеры арендуют участки в соседних республиках? Зачем молочное сырье вывозится из республики по низкой цене в другие регионы, а оттуда ввозится готовая молочная продукция, которая в разы дороже сырья? И что необходимо сделать, чтобы земля у крестьян была в собственности не только на бумаге? На эти актуальные вопросы ответил гость редакции - председатель Ассоциации фермеров и крестьянских подворий Татарстана Камияр Байтемиров.



Производить научились, продавать - нет

- Камияр Мижагитович, сколько фермерских хозяйств, крестьянских подворий и личных подсобных хозяйств в Татарстане?

- По официальным данным, более 5,2 тысячи. Они обрабатывают свыше 516 тысяч гектаров земли. В 2015 году 53,6% валовой сельскохозяйственной продукции в Татарстане произвели представители малой формы хозяйствования - это фермеры, крестьянские подворья, личные подсобные хозяйства. Треть домашнего скота, который есть в республике, также принадлежит фермерам и владельцам ЛПХ. Надо сказать, что уровень производства фермерских хозяйств развивается опережающими темпами.

- Какие госпрограммы наиболее эффективны в поддержке фермерских хозяйств?

- Я вам скажу, что таких показателей не было бы, не будь государственных программ. С 2010 года в России и Татарстане работает программа «Начинающий фермер». За эти годы более 1200 фермерских хозяйств в РТ воспользовались данной программой. И как результат - по производству мяса и молока у республиканских сельхозпроизводителей хорошие показатели. Но развитию хозяйств должна способствовать инфраструктура. Сейчас министерствами сельского хозяйства РФ и РТ принята программа «Развитие сельскохозяйственных потребительских кооперативов».

- Для чего она нужна?

- Задача сельхозпотребкооперации - концентрация сырья, переработка и реализация продукции. Мы много говорим о том, что сельчанам не пробиться со своей продукцией в торговые сети. Потребительский спрос на те продукты, которые есть в этих магазинах, в большей степени удовлетворен, а стало быть, надо заинтересовать сетевиков. Поэтому сельскохозяйственные потребительские кооперативы нацелены на то, чтобы сырье, производимое фермерами, было переработано в виде полуфабрикатов и готовой продукции. В этом случае торговые сети проявят интерес.

- Но в стране была потребкооперация...

- Та потребкооперация, которая сейчас существует, должна претерпеть изменения в плане услуг, оказываемых сельчанам. Но между производством сырья, работой и торговлей должна быть связь, чтобы добавленная стоимость, которая формируется в процессе переработки и реализации, в определенной сумме возвращалась крестьянам.

Производить сырье мы научились, но у фермеров есть альтернатива, которая удовлетворяет крестьян. Это сельскохозяйственные потребительские кооперативы. В республике есть мощные перерабатывающие предприятия, агрофирмы, которые в перестроечное, переходное время были приватизированы. И сейчас они диктуют правила и цены. Возьмем цену на молоко. Летом закупочная цена на него падает до 11 - 12 рублей за литр. А вы видели, чтобы в магазинах и торговых сетях в это время молоко дешевело? Нет. Куда оседает добавленная стоимость, полученная прибыль? Явно не возвращается крестьянам.

Миллион от министра

- Ориентируются ли фермеры на рыночный спрос? Не влияет ли погоня за длинным рублем на производство молока, хлеба? Как государству мотивировать фермеров производить социально значимые продукты?

- Надо признать, покупательский спрос у татарстанцев высокий. Трудно представить, чтобы сельхозпроизводитель отказался от производства молока, мяса. Каждый находит свою нишу.

- А если все-таки подвернется более выгодный проект?

- Встречный вопрос: будет ли фермер, специализирующийся на выращивании картофеля, вложивший в покупку оборудования, семян сотни тысяч рублей, переходить на другую культуру? Ответ очевиден: конечно нет. Это выброшенные на ветер деньги! Но в то же время спрос рождает предложение. Если у нового дела будет высокая рентабельность, предполагается хороший доход, отказываться от него не будут.

Свежий пример: нашему промышленному гиганту в сфере бытовой химии требуется в больших количествах рапсовое и подсолнечное масло. До последнего времени предприятие завозило сырье из других регионов страны. Министерство сельского хозяйства и продовольствия РТ и руководство предприятия создали обоюдовыгодный проект. Татарстанские сельхозпроизводители вырастили хороший урожай рапса, подсолнечника и заработали приличные деньги.

Председатель Ассоциации фермеров, крестьянских подворий и сельскохозяйственных потребительских кооперативов Тетюшского муниципального района Николай Зотов на одном из наших форумов поблагодарил министра сельского хозяйства и продовольствия Республики Татарстан Марата Ахметова за то, что в этом году впервые стал миллионером. На своих 250 тысячах гектаров он вырастил подсолнечник и сдал сырье промышленному гиганту. На уровне правительства принято решение, которое помогло заработать такие немалые средства.

Но есть и отрицательный пример. 86% картофеля в Татарстане производится фермерами. Один из таких сельхозпроизводителей решил «задавить» других картофелеводов и посадить у себя на полях максимальное количество корнеплодов, рассчитывая, что картофель будут покупать только у него. Он засеял свыше 300 гектаров картофелем. В итоге обрушил рынок и, по некоторой информации, выкинул весной свыше 30 тонн овощей.

Важно соблюдать баланс с покупательской способностью, и мы должны ориентироваться на внутренний рынок. Сейчас в республике производится достаточно много молока. Оно каждый день тоннами вывозится за пределы Татарстана - более 500 тонн зимой и около 720 тонн летом. Вроде все хорошо, если бы не одно но. К примеру, фермеры из Муслюмовского района вывозят молоко в Удмуртию, а в Тукаевском районе, наоборот, покупают молоко в Удмуртии. Парадокс получается! Здесь возникает такая проблема: мы вывезли 500 тонн из республики, а сколько ежедневно завозится из соседних регионов? Заметьте, в переработанном виде, упакованном. Получается, вывозим из республики сырье по невысокой стоимости, а обратно завозим его в виде пакетированного молока, кисломолочной продукции, творога и так далее уже по дорогой цене. Выходит, наработанные деньги вместо того, чтобы оставаться в Татарстане, переправляются в Самару, Удмуртию, Марий Эл и другие места.

- Почему так получается?

- Наверное, мы слабо работаем с другими регионами, чтобы добавленная стоимость оставалась у нас. Необходимо вывозить не сырье, а готовую продукцию. Рустам Минниханов именно на это нацеливает.

Виртуальная земля

- Какая поддержка от властей нужна сейчас сельчанам?

- Нужна поддержка в решении земельной реформы. Данный вопрос «буксует» в стране уже третий десяток лет, и конца-краю этому не видно. Необходимо создавать институт земли, в который должен входить Земельный банк. Известный факт - до 1917 года Земельный банк России занимал третье место в Европе. Институт земли необходим для того, чтобы привлечь в сельское хозяйство инвестиции. Так, по предварительным расчетам, в сельскохозяйственное производство РТ можно привлечь от 94 до 96 млрд рублей. Важнейшим направлением нашей работы, конечно, является завершение земельной реформы с созданием необходимых институтов земли.

- Ну как же? Продают ведь наши земли в соседние республики.

- Это так, но я не об этом. Есть паевые земли, которые имеются у крестьян только в виртуальном виде. Свидетельство о земле есть, а где этот участок находится, неизвестно. Без межевания определить свои земли крестьяне не могут, потому как участки не зарегистрированы в Росреестре. Многие владельцы паев в свое время продали участки по бросовой цене. Происходило это при молчаливом согласии тех, кто знал, что земля будет иметь цену. Да и законы, постановления, указы принимались удобные, чтобы крестьяне оставались без земли. И получается, что рынок земли существует, но теневой. Если говорить про ипотеку земли, то мы должны внести в закон о банковской деятельности несколько статей, которые регулировали бы отношения собственника, банка и государства.