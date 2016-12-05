Во вторник, 6 декабря, в Москве, в Полномочном представительстве Республики Татарстан в Российской Федерации, состоялась презентация книги, посвященной первому Президенту Республики Татарстан.

В мероприятии принял участие Государственный Советник РТ Минтимер Шарипович Шаймиев. Книга вошла в серию «ЖЗЛ: Биография продолжается» ведущего издательства биографической литературы «Молодая гвардия», сообщает пресс-служба Полпредства РТ в РФ.

«Сегодня в стенах полпредства проходит, не побоюсь этого слова, историческое событие. В одном из старейших и известных издательств нашей страны вышла в свет книга о выдающемся сыне татарского народа. Минтимер Шарипович - лидер общенационального масштаба. Всеми своими делами он способствовал тому, чтобы к Татарстану стали относиться с интересом и уважением во всем мире. В сложные 90-е годы он сохранил мир в многонациональной республике, ее экономический потенциал, оборонные заводы и сельское хозяйство. Не зря Борис Ельцин в одном из своих последних интервью сказал, что Шаймиев спас Россию. И сегодня нам с вами очень повезло. Мы первыми держим в руках книгу о таком выдающемся человеке. Вся деятельность Минтимера Шариповича Шаймиева - достойный пример следования своему призванию. Уверен, что эта книга станет настольной для многих политиков и руководителей, особенно для молодежи», - сказал заместитель премьер-министра РТ - полномочный представитель РТ в РФ Равиль Ахметшин, открывая мероприятие.

В презентации приняли участие российский политический деятель, на протяжении 18 лет занимавший пост мэра Москвы, Юрий Лужков, генерал армии, президент Академии военных наук России Махмут Гареев, президент Федерации тенниса России Шамиль Тарпищев, тележурналист и историк Николай Сванидзе, главный редактор «Российской газеты» Владислав Фронин, Герой России, генерал армии Виктор Ерин, академики РАН Роберт Нигматуллин и Эрик Галимов, дочь Мусы Джалиля Чулпан Залилова и многие другие. Среди гостей были и бывшие министры Татарстана: Николай Демидов - министр МВД Татарстана и заместитель министра МВД СССР, Рамил Хабриев - министр здравоохранения республики.

Генеральный директор акционерного общества «Молодая гвардия» Валентин Юркин, выступивший инициатором издания данной книги, сердечно поблагодарил Минтимера Шариповича за согласие принять участие в данном проекте. «Благодарю судьбу за возможность сотрудничества с вами. Работа над этой книгой открыла мне Татарстан», - сказал Валентин Федорович.

О работе над книгой рассказали и авторы книги - Игорь Цыбульский и Нурсюя Шайдуллина. Нурсюя Нурулловна отметила, что в издание вошел не весь накопленный за многие годы материал. Автор - журналист, она 15 лет проработала в пресс-службе Президента Татарстана, в настоящее время - помощник Государственного Советника Республики Татарстан. «Много материала осталось за рамками данной книги. Но личность Минтимера Шаймиева столь масштабная, что она станет объектом еще многих изданий. В свою очередь благодарю Минтимера Шариповича за то, что он очень помогал нам в работе - был открыт и доступен», - сказала Нурсюя Шайдуллина.

«Сегодня мы пришли дать уважения человеку, который работал в самое сложное время для нашей страны, когда все разваливалось, когда в каждом регионе, особенно в национальных, складывалось тяжелое противостояние, способное сокрушить поверженную страну.

И в это время распада и разлома в одной из самых важных республик нашего государства после распада СССР появился руководитель. Он понимал всю сложность национальных процессов, которые бурлили в республике. Он сказал, что нужно сохранить страну. Надо находить компромисс», - сказал Юрий Лужков о Минтимере Шаймиеве.

Юрий Лужков подчеркнул, что Минтимер Шарипович и сейчас остается духовным лидером. «Он остался тем человеком, бабаем, к которому обращаются за добрым советом. Мудрость, которая идет от Минтимера, нам очень нужна. Она переживет века. А то, что по-доброму останется в памяти народа, - это вечно», - сказал он.

Минтимер Шарипович поблагодарил всех участников за добрые слова и прочитал свою цитату, которая вошла в книгу: «Спасибо за добрую оценку поступков, больших и малых дел, реализованных в очень непростое время. Все же скажу: я неплохой, но не настолько хорош».

Он подчеркнул, что Республика Татарстан сегодня успешно развивается. «Я рад, что народ выбрал нашего президента. Это удачный выбор. Мы еще больше будем развиваться. Я убежден в этом», - подчеркнул Минтимер Шарипович.