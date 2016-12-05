На небольшом стихийном рынке, что на автобусной остановке «Максимова», торгуют в основном пожилые женщины. Пенсионеркам далеко за 70 лет, и, по их же признанию, им надоело работать на холоде, но приходится. «На пенсию в 7 тысяч рублей не больно-то разживешься!» - в сердцах сказала одна из них. Действительно, как прожить на пенсию в 7 тысяч? Молча и стиснув зубы.



Торговля как способ свести концы с концами



Сания Фатыховна, это у нее такая маленькая пенсия, года три торгует на этом пятачке. Товар - сорочки, трико и прочее белье - привозит поставщик с оптового рынка. Зарплата у нее состоит из процентов с выручки. По словам пенсионерки, за месяц выходит примерно 7 - 10 тысяч рублей. А то и меньше, когда здоровье подводит и на работу выйти нет сил. Или когда покупательский спрос низкий - бывают такие дни: торговля не идет совсем!

По словам Сании Фатыховны, летом немного легче: за «коммуналку» почти в два раза меньше платить, народ охотнее покупает да и в теплое время работать намного приятней. А зимой приходится укутываться как капуста, но все равно холодно.

Вместе с Санией Фатыховной мы рассчитали, на что хватает ее пенсии в 7 тысяч без дополнительного дохода.



- Сразу возьмем обязательные платежи, - начинает подсчет женщина. - Живу одна в однокомнатной квартире. В этом месяце пришел счет-фактура на 4 тысячи 200 рублей. Из них только за горячую воду 990 рублей. Ходила в управляющую компанию узнать, за что такие большие начисления, - бесполезно, ничего не объяснили. Конечно, субсидию мне вернут, но ведь не сразу, пройдет сколько-то времени. А деньги сейчас уходят. Далее - за проездной, телефон, эти платежи вместе с «коммуналкой» отнимают у меня 6 тысяч рублей! Такого не может быть, вы скажете. Может! Я так живу. Кто же знал, что в стране будет перестройка, многие предприятия обанкротятся, а документы их найти потом будет невозможно. Вот таким образом мои заработанные трудом годы пропали, и я сейчас получаю минималку. На оставшуюся тысячу рублей и недели не прожила, если бы не моя торговля.

Так что же можно купить на тысячу рублей, чтобы этих продуктов хватило хотя бы на неделю? В магазине и на рынке выбираем самое дешевое. Два литровых пакета молока за 28 руб. каждый, 2 буханки хлеба «Сельский» по 28 руб., 2 батона по 27 руб., килограмм перловой крупы за 19 руб., «пшеничка» по 22 руб., бутылка подсолнечного масла за 68 руб., тушка курицы за 116 руб. кило (вышло на 162 руб.), 3 килограмма картофеля по 17 руб., сливочный спред (при таком положении не до масла) - 56 руб., сахарный песок за 55 руб., творог обезжиренный (200 г) - 56 руб., яйца десяток - 60 рублей. Итого 715 рублей. Остаются деньги на «кисломолочку», недорогие пряники к чаю и конфеты. С голоду, конечно, не умрешь, но о колбаске, сыре и прочих вкусностях даже думать не приходится.





Эти люди не перекладывают свои проблемы на государство. Решают их сами как могут. И не они виноваты, что в 90-е годы закрывали производства, сжигали архивы, не оставляя работникам шанса на заслуженную пенсию.