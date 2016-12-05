Суд рассмотрит иск прокуратуры о взыскании с обвиняемого в федеральный бюджет налоговой недоимки.

Завершено расследование уголовного дела в отношении бывшего генерального директора ООО «Научно-производственная фирма Иджат» 47-летнего Айдара Газизова, который обвиняется в уклонении от уплаты налогов в особо крупном размере, сообщает старший помощник руководителя СУ СК России по РТ Андрей Шептицкий.

По версии следствия, с октября 2010 года по декабрь 2012 года Газизов внес в декларации по налогам ложные сведения о выполнении работ предприятиями-контрагентами. Таким образом Газизов уклонился от уплаты налогов на сумму свыше 54,7 млн рублей.

Причастность к совершению преступления мужчина признал.

Прокуратура Татарстана утвердила обвинительное заключение по уголовному делу в отношении Газизова. Дело направлено в Альметьевский городской суд для рассмотрения по существу. Одновременно с этим будет рассмотрен иск прокуратуры о взыскании с обвиняемого в федеральный бюджет налоговой недоимки, сообщает старший помощник прокурора РТ Руслан Галиев.