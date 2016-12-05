Восемнадцатилетний Федор Шадрин попал в команду по компетенции «Печатные технологии в прессе».

Восемнадцатилетний студент Федор Шадрин попал в расширенный состав сборной России по WorldSkills.

Попробовать пройти отбор в расширенный состав национальной команды студенту предложили в КНИТУ (КХТИ). Там Федор Шадрин учится по специальности «Полиграфическое производство». В октябре студент из Казани успешно справился с испытаниями, попав в пятерку лучших.

«Часть отбора была на английском языке, часть – по психологии. Психология была, потому что там нужно было работать на время, смотрели на стрессоустойчивость, а часть на английском проводили, так как WorldSkills-2017 будет проходить не в России, нужно знание языка. Задания были разные, например, нужно было настроить печатную машину или напечатать определенный тираж», – пояснил Шадрин.

Теперь казанскому студенту предстоит регулярно ездит на тренировки в Москву, где учат работать на скорость и раскрывают секреты профессии. В команду кроме него входят еще четыре человека: трое из Москвы и Подмосковья и один из Саратова. Весной их ждет очередной отбор, после которого останутся три участника. Именно они будут представлять Россию на WorldSkills-2017 в Абу-Даби в дисциплине «Печатные технологии в прессе».

Международная некоммерческая ассоциация WorldSkills International (WSI) была создана в 1947 году с целью повышать статус и стандарты профессиональной подготовки по всему миру, мотивировать молодых людей на достижение высоких профессиональных результатов, а главное – конкурировать и делиться опытом со своими коллегами из разных стран. Сейчас движение WorldSkills охватывает 72 страны и организует конкурсы профессионального мастерства среди специалистов в возрасте от 16 до 25 лет: сначала – на национальном уровне, потом – на континентальном. А раз в два года в какой-либо стране-участнице проводится международный конкурс профессионального мастерства WorldSkills Competition. В 2019 году этот турнир примет Казань.