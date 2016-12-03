Прием заявок уже начался, сообщает пресс-служба мэрии Казани.

В этом году у жителей Казани появится возможность стать «Народным Дедом Морозом». Для этого нужно принять участие в конкурсе, который пройдет в три этапа. Для начала нужно придумать игровую программу, продолжительность которой составит не более 20 минут, а также подать заявку на участие до 16 декабря по электронной почте morozkzn@mail.ru.

17 декабря состоится отборочный тур. 21 декабря пройдет очный тур. С 27 по 29 декабря пройдет народное голосование, на котором и определится «Народный Дед Мороз». Победитель получит 100 000 рублей.