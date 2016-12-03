Во Всемирный день ­конкуренции, 5 декабря, представители Татарстанского УФАС России провели очередной открытый урок для школьников.

На этот раз о деятельности антимонопольного органа узнали восьмиклассники Высокогорской средней общеобразовательной школы № 1.

Урок не был традиционным: об антимонопольной службе дети узнали, отвечая на вопросы представителей Управления, о направлениях деятельности – посмотрев мультипликационные ролики, а о нарушениях законодательства – приводя примеры из собственной повседневной жизни. Также детям был предложен ребус, решив который они узнали, какой праздник отмечается 5 декабря.

За время урока дети узнали много нового, интересного, а главное – сделали для себя важные выводы о необходимости и значимости конкуренции.

Отметим, что в 2016 году, благодаря Татарстанскому УФАС России, о деятельности антимонопольного органа узнало порядка тысячи школьников Татарстана.

После каждого мероприятия представители Управления отвечали на множество вопросов детей, что говорит о заинтересованности школьников. Как отмечали сами учителя, такие уроки имеют немаловажное значение и при выборе учащимися будущей профессии.

Видеоролик по открытому уроку можно посмотреть на официальном канале Татарстанского УФАС России на YouTube - TatarstanskoeUFAS.