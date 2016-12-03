В обоих случаях водители скрылись с места происшествия.
Госавтоинспекция Казани разыскивает водителей, совершивших наезды на двух пешеходов, сообщает пресс-служба ОГИБДД УМВД России по Казани. Первое ДТП произошло вчера в 15.00 около дома №30б по ул. Ибрагимова. Водитель сбил 39-летнюю женщину, которая находилась на «зебре». Виновник ДТП скрылся с места происшествия. Второй инцидент случился на ул. Танковая в 19.30. Водитель совершил наезд на 33-летнего пешехода, после чего скрылся с места ДТП.
Госавтоинспекция Казани просит возможных очевидцев данных происшествий откликнуться по тел: 5-333-848.
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