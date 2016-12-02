Злоумышленник подошел к девушке и сказал, что на ее семью наложена смертельная порча, сообщает Управление МВД по Казани.

Действие происходило в июле 2016 года. Жертвой мошенничества стала 25-летняя девушка. 33-летний мужчина и его 50-летняя сообщница забрали путем мошенничества у потерпевшей драгоценности и деньги на общую сумму около 10 млн рублей.



По версии следствия, «колдун» предложил девушке снять смертельную порчу. Для этого нужно было совершить 2-х часовой обряд, предварительно избавившись от денег и драгоценностей (якобы в них была отрицательная энергетика).

Злоумышленник утверждал, что после обряда вернет ценности, он должен был оставить их в указанном месте, откуда девушка могла их забрать. Однако после «ритуала» злоумышленник скрылся вместе с драгоценностями и деньгами.

Потерпевшая обратилась в полицию. Подозреваемый был пойман. Суд над «спасателем» от порчи уже идет.