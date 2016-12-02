Участники I открытого форума «Добрая Казань: развитие культуры благотворительности», прошедшего на прошлой неделе, имели возможность прямо на мероприятии оформить подписку на «Казанские ведомости». Акция АО «Татмедиа» «Подари подписку - 2017» получила популярность не только у казанцев, но и у жителей всего Татарстана.
Лейла Ахмадишина
, директор центра социального обслуживания населения «Милосердие», г. Нижнекамск:
- Давно знаю о существовании «Казанских ведомостей». Взяв газету в руки, решила, что она будет мне полезна. Рассчитываю, что благодаря изданию смогу больше узнавать о том, что происходит в Казани и республике. Тем более что мои дети живут сейчас в Казани, и я должна быть в курсе всех городских новостей.
Павел Миронов
, директор социального приюта для детей и подростков «Камские зори» в Менделеевском муниципальном районе:
- Выписал газету для нашего приюта, чтобы сотрудники были в курсе городских и республиканских событий.
Татьяна Степанова
, председатель общественной организации приемных семей г. Казани «Мы вместе»:
- Я с самого начала выписываю «Казанские ведомости». Можно сказать, я ваш подписчик во втором поколении - на газету всегда подписывалась моя мама. На страницах издания часто освещаются проблемы сирот, детей, живущих и не живущих в приемных семьях. Какое-то время я покупала газету, но пришла к выводу, что подписка очень удобна.
Илиза Чернышева
, директор комплексного центра социального обслуживания населения «Доверие», г. Елабуга:
- «Казанские ведомости» всегда были на слуху. Бывая в Казани, я часто покупала газету в киоске. Могу сказать, что издание мне интересно, поэтому и решила оформить подписку домой. Прежде всего читаю казанские новости и про ноу-хау в любой отрасли, будь то медицина, образование или наука.
Ольга Бывальцева
, жительница г. Мензелинска:
- Пролистала газету, она показалась мне познавательной, поэтому решила выписать издание для семейного чтения. Пусть родные читают!
Анастасия Натальина
, заведующая стационарным отделением детского приюта «Ялкын», г. Бугульма:
- Впервые стала вашей подписчицей. Мы живем на периферии, казанские новости, к сожалению, доходят до нас позже. А так хочется быть в курсе всего первыми! Сотрудники приюта в основном читают российскую, республиканскую прессу. А я выписала «Казанские ведомости» для дома, для семьи
Наталья Бурмагина
, сотрудник региональной общественной организации РТ «Под крылом семьи», г. Казань:
- Оформила подписку на «КВ» впервые. Во-первых, потому что хочу знать, что происходит в городе. Во-вторых, как многодетная мама (у меня четыре сына и одна дочка) считаю, что чтение семейной газеты пойдет на пользу и мне, и мужу, и старшим сыновьям.
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