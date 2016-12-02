Участники I открытого форума «Добрая Казань: развитие культуры благотворительности», прошедшего на прошлой неделе, имели возможность прямо на мероприятии оформить подписку на «Казанские ведомости». Акция АО «Татмедиа» «Подари подписку - 2017» получила популярность не только у казанцев, но и у жителей всего Татарстана.

Лейла Ахмадишина, директор центра социального обслуживания населения «Милосердие», г. Нижнекамск:

- Давно знаю о существовании «Казанских ведомостей». Взяв газету в руки, решила, что она будет мне полезна. Рассчитываю, что благодаря изданию смогу больше узнавать о том, что происходит в Казани и республике. Тем более что мои дети живут сейчас в Казани, и я должна быть в курсе всех городских новостей. , директор центра социального обслуживания населения «Милосердие», г. Нижнекамск:- Давно знаю о существовании «Казанских ведомостей». Взяв газету в руки, решила, что она будет мне полезна. Рассчитываю, что благодаря изданию смогу больше узнавать о том, что происходит в Казани и республике. Тем более что мои дети живут сейчас в Казани, и я должна быть в курсе всех городских новостей.

Павел Миронов, директор социального приюта для детей и подростков «Камские зори» в Менделеевском муниципальном районе:

- Выписал газету для нашего приюта, чтобы сотрудники были в курсе городских и республиканских событий. , директор социального приюта для детей и подростков «Камские зори» в Менделеевском муниципальном районе:- Выписал газету для нашего приюта, чтобы сотрудники были в курсе городских и республиканских событий.

Татьяна Степанова, председатель общественной организации приемных семей г. Казани «Мы вместе»:

- Я с самого начала выписываю «Казанские ведомости». Можно сказать, я ваш подписчик во втором поколении - на газету всегда подписывалась моя мама. На страницах издания часто освещаются проблемы сирот, детей, живущих и не живущих в приемных семьях. Какое-то время я покупала газету, но пришла к выводу, что подписка очень удобна. , председатель общественной организации приемных семей г. Казани «Мы вместе»:- Я с самого начала выписываю «Казанские ведомости». Можно сказать, я ваш подписчик во втором поколении - на газету всегда подписывалась моя мама. На страницах издания часто освещаются проблемы сирот, детей, живущих и не живущих в приемных семьях. Какое-то время я покупала газету, но пришла к выводу, что подписка очень удобна.

Илиза Чернышева, директор комплексного центра социального обслуживания населения «Доверие», г. Елабуга:

- «Казанские ведомости» всегда были на слуху. Бывая в Казани, я часто покупала газету в киоске. Могу сказать, что издание мне интересно, поэтому и решила оформить подписку домой. Прежде всего читаю казанские новости и про ноу-хау в любой отрасли, будь то медицина, образование или наука. , директор комплексного центра социального обслуживания населения «Доверие», г. Елабуга:- «Казанские ведомости» всегда были на слуху. Бывая в Казани, я часто покупала газету в киоске. Могу сказать, что издание мне интересно, поэтому и решила оформить подписку домой. Прежде всего читаю казанские новости и про ноу-хау в любой отрасли, будь то медицина, образование или наука.

Ольга Бывальцева, жительница г. Мензелинска:

- Пролистала газету, она показалась мне познавательной, поэтому решила выписать издание для семейного чтения. Пусть родные читают! , жительница г. Мензелинска:- Пролистала газету, она показалась мне познавательной, поэтому решила выписать издание для семейного чтения. Пусть родные читают!

Анастасия Натальина, заведующая стационарным отделением детского приюта «Ялкын», г. Бугульма:

- Впервые стала вашей подписчицей. Мы живем на периферии, казанские новости, к сожалению, доходят до нас позже. А так хочется быть в курсе всего первыми! Сотрудники приюта в основном читают российскую, республиканскую прессу. А я выписала «Казанские ведомости» для дома, для семьи , заведующая стационарным отделением детского приюта «Ялкын», г. Бугульма:- Впервые стала вашей подписчицей. Мы живем на периферии, казанские новости, к сожалению, доходят до нас позже. А так хочется быть в курсе всего первыми! Сотрудники приюта в основном читают российскую, республиканскую прессу. А я выписала «Казанские ведомости» для дома, для семьи