С 15 декабря в Татарстане в целях обеспечения пожарной безопасности новогодних праздничных мероприятий, жизни и здоровья граждан, имущества физических и юридических лиц, государственного или муниципального имущества устанавливается особый противопожарный режим. Подписано соответствующее постановление Кабинета министров РТ.
В соответствии с постановлением на период действия особого противопожарного режима - с 15 декабря 2016 года по 10 января 2017 года - запрещено использование пиротехнических изделий, за исключением бенгальских огней и хлопушек на территориях, расположенных в пределах 500 метров от границ объектов промышленности, транспортной инфраструктуры (за исключением автомобильных дорог), топливно-энергетического комплекса, а также не ближе 50 метров от границ объектов жилищно-коммунального и сельского хозяйства, объектов с массовым пребыванием людей, автомобильных дорог.
Постановлением утвержден перечень объектов, вблизи которых запрещено использование пиротехнических изделий в период действия особого противопожарного режима. Органам местного самоуправления муниципальных образований РТ предложено определить дополнительные объекты, не включенные в перечень. Главам муниципальных районов и городских округов РТ предложено осуществить комплекс мер, направленных на пожарную безопасность.
В каждом населенном пункте РТ необходимо определить места применения пиротехнических изделий, которые будут оснащены первичными средствами пожаротушения. Запрещается хранить и использовать пиротехнические изделия с огневыми эффектами в закрытых помещениях подведомственных учреждений.
Должны быть взяты на учет места проведения новогодних и рождественских праздничных мероприятий. Их необходимо проверить на предмет соблюдения требований пожарной безопасности в местах хранения и реализации пиротехнических изделий, персонал должен быть проинструктирован.
В период действия противопожарного режима будут проведены совместные рейды МЧС и МВД по выявлению и пресечению реализации пиротехнических изделий в не предназначенных для этого местах торговли, а также реализации продукции, не имеющей соответствующих сертификатов, установленных законодательством РФ.
Руководителям организаций, осуществляющих оптовую и розничную торговлю на территории РТ, рекомендуется принять меры по недопущению продажи пиротехнических изделий и электрических гирлянд, не имеющих соответствующих сертификатов, а также новогодних украшений, искусственных елок, в технической документации на которые не указаны показатели их пожарной опасности и меры пожарной безопасности при обращении с ними.
Граждане могут информировать органы государственной власти и органы местного самоуправления о случаях несанкционированного применения пиротехнических изделий по телефонам экстренных оперативных служб 112, 01, 02, а также другими доступными способами, сообщает пресс-служба ГУ МЧС России по РТ.
Перечень объектов, вблизи которых запрещено использование пиротехнических изделий в период действия особого противопожарного режима
1. Объекты промышленности:
химические объекты и производства:
металлургические, машиностроительные и металлообрабатывающие объекты и производства;
организации по добыче руд и нерудных ископаемых;
организации строительной промышленности;
организации по обработке древесины;
текстильные промышленные объекты и производства легкой промышленности;
организации по обработке животных продуктов;
промышленные объекты и производства по обработке пищевых продуктов и вкусовых веществ;
организации по производству электрической и тепловой энергии при сжигании минерального топлива;
организации микробиологической промышленности.
2. Объекты транспортной инфраструктуры:
вокзалы, метрополитен, речные порты, аэродромы, аэропорты; объекты систем связи, навигации и управления движением транспортных средств.
3. Объекты топливно-энергетического комплекса:
объекты электроэнергетики, нефтедобывающей, нефтеперерабатывающей, нефтехимической, газовой, угольной, сланцевой и торфяной промышленности;
объекты нефтепродуктообеспечения, теплоснабжения и газоснабжения;
линейные объекты топливно-энергетического комплекса (электрические сети, магистральные газопроводы, нефтепроводы и нефтепродуктопроводы).
4. Объекты жилищно-коммунального хозяйства:
жилой фонд, гостиницы, общежития;
организации, предназначенные для технического обслуживания и ремонта объектов жилищно-коммунального хозяйства;
объекты газо-, тепло- и электроснабжения населения.
5. Объекты сельского хозяйства:
хозяйства с содержанием животных (свинарники, коровники, питомники, конюшни, зверофермы);
фермы птицеводческие;
тепличные и парниковые хозяйства;
хранилища фруктов, овощей, картофеля, зерна;
предприятия и цеха по переработке мяса, молока, производству хлеба и хлебобулочных изделий;
склады для хранения ядохимикатов и минеральных удобрений;
производства по обработке семян;
склады сжиженного аммиака;
цеха по приготовлению кормов, включая использование пищевых отходов;
гаражи и парки по ремонту, технологическому обслуживанию и хранению грузовых автомобилей и сельскохозяйственной техники;
материальные склады.
6. Объекты с массовым пребыванием людей:
административные здания органов государственной власти и органов местного самоуправления;
объекты культуры, спорта, образования, социального обслуживания, здравоохранения, общественного питания;
торгово-развлекательные и офисные центры.
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