С 15 декабря в Татарстане в целях обеспечения пожарной безопасности новогодних праздничных мероприятий, жизни и здоровья граждан, имущества физических и юридических лиц, государственного или муниципального имущества устанавливается особый противопожарный режим. Подписано соответствующее постановление Кабинета министров РТ.



В соответствии с постановлением на период действия особого противопожарного режима - с 15 декабря 2016 года по 10 января 2017 года - запрещено использование пиротехнических изделий, за исключением бенгальских огней и хлопушек на территориях, расположенных в пределах 500 метров от границ объектов промышленности, транспортной инфраструктуры (за исключением автомобильных дорог), топливно-энергетического комплекса, а также не ближе 50 метров от границ объектов жилищно-коммунального и сельского хозяйства, объектов с массовым пребыванием людей, автомобильных дорог.

Постановлением утвержден перечень объектов, вблизи которых запрещено использование пиротехнических изделий в период действия особого противопожарного режима. Органам местного самоуправления муниципальных образований РТ предложено определить дополнительные объекты, не включенные в перечень. Главам муниципальных районов и городских округов РТ предложено осуществить комплекс мер, направленных на пожарную безопасность.

В каждом населенном пункте РТ необходимо определить места применения пиротехнических изделий, которые будут оснащены первичными средствами пожаротушения. Запрещается хранить и использовать пиротехнические изделия с огневыми эффектами в закрытых помещениях подведомственных учреждений.

Должны быть взяты на учет места проведения новогодних и рождественских праздничных мероприятий. Их необходимо проверить на предмет соблюдения требований пожарной безопасности в местах хранения и реализации пиротехнических изделий, персонал должен быть проинструктирован.

В период действия противопожарного режима будут проведены совместные рейды МЧС и МВД по выявлению и пресечению реализации пиротехнических изделий в не предназначенных для этого местах торговли, а также реализации продукции, не имеющей соответствующих сертификатов, установленных законодательством РФ.

Руководителям организаций, осуществляющих оптовую и розничную торговлю на территории РТ, рекомендуется принять меры по недопущению продажи пиротехнических изделий и электрических гирлянд, не имеющих соответствующих сертификатов, а также новогодних украшений, искусственных елок, в технической документации на которые не указаны показатели их пожарной опасности и меры пожарной безопасности при обращении с ними.

Граждане могут информировать органы государственной власти и органы местного самоуправления о случаях несанкционированного применения пиротехнических изделий по телефонам экстренных оперативных служб 112, 01, 02, а также другими доступными способами, сообщает пресс-служба ГУ МЧС России по РТ.

Перечень объектов, вблизи которых запрещено использование пиротехнических изделий в период действия особого противопожарного режима

1. Объекты промышленности:

химические объекты и производства:

металлургические, машиностроительные и металлообрабатывающие объекты и производства;

организации по добыче руд и нерудных ископаемых;

организации строительной промышленности;

организации по обработке древесины;

текстильные промышленные объекты и производства легкой промышленности;

организации по обработке животных продуктов;

промышленные объекты и производства по обработке пищевых продуктов и вкусовых веществ;

организации по производству электрической и тепловой энергии при сжигании минерального топлива;

организации микробиологической промышленности.

2. Объекты транспортной инфраструктуры:

вокзалы, метрополитен, речные порты, аэродромы, аэропорты; объекты систем связи, навигации и управления движением транспортных средств.

3. Объекты топливно-энергетического комплекса:

объекты электроэнергетики, нефтедобывающей, нефтеперерабатывающей, нефтехимической, газовой, угольной, сланцевой и торфяной промышленности;

объекты нефтепродуктообеспечения, теплоснабжения и газоснабжения;

линейные объекты топливно-энергетического комплекса (электрические сети, магистральные газопроводы, нефтепроводы и нефтепродуктопроводы).

4. Объекты жилищно-коммунального хозяйства:

жилой фонд, гостиницы, общежития;

организации, предназначенные для технического обслуживания и ремонта объектов жилищно-коммунального хозяйства;

объекты газо-, тепло- и электроснабжения населения.

5. Объекты сельского хозяйства:

хозяйства с содержанием животных (свинарники, коровники, питомники, конюшни, зверофермы);

фермы птицеводческие;

тепличные и парниковые хозяйства;

хранилища фруктов, овощей, картофеля, зерна;

предприятия и цеха по переработке мяса, молока, производству хлеба и хлебобулочных изделий;

склады для хранения ядохимикатов и минеральных удобрений;

производства по обработке семян;

склады сжиженного аммиака;

цеха по приготовлению кормов, включая использование пищевых отходов;

гаражи и парки по ремонту, технологическому обслуживанию и хранению грузовых автомобилей и сельскохозяйственной техники;

материальные склады.

6. Объекты с массовым пребыванием людей:

административные здания органов государственной власти и органов местного самоуправления;

объекты культуры, спорта, образования, социального обслуживания, здравоохранения, общественного питания;

торгово-развлекательные и офисные центры.