Последний тур календарного года, 17-й по счету в чемпионате РФПЛ, проходил в экстремальных условиях - на заснеженном поле стадиона «Открытие Арена» в Тушино. Работники стадиона изрядно постарались, чтобы привести газон в приемлемое состояние, но снегопад никто не мог отменить.



Мяч вводил в игру недавний претендент на звание чемпиона мира по шахматам Сергей Карякин, но это не заняло много времени. И вот игра началась.

Стартовала она с острых атак «Спартака»: уже в начале встречи красно-белые подали два угловых подряд. Впрочем, голевыми моментами и не пахло. Промес был выдвинут на острие атаки, а на этой позиции голландец играть явно не любит. Помогали ему Попов и меняющиеся флангами Зуев и Зобнин.

Лишь к десятой минуте казанцы сподобились на долгосрочную контратаку, но на удар так никого и не вывели.

На 6-й минуте Набиуллин уже получил первую желтую карточку в матче - тогда значение этому факту как-то не придали. Тем более что фол не выглядел очень уж грубым.

«Спартак» вроде бы и владел мячом, но дивидендов из этого никаких извлечь не мог, а время первого тайма стремительно таяло.

На 37-й минуте казанцы наконец-то заработали право на угловой удар. Рочина на исполнение забросил мяч прямо в штрафную площадь хозяев. А Жонатас вдруг отделился от группы игроков и беспрепятственно в прыжке пробил ногой под перекладину. Ребров был бессилен - 0:1.

Почти тут же Промес в остром прорыве мог забить, но вновь гостей спас Рыжиков. Время стремительно бежало к перерыву, и тут Самбрано, выбивая мяч в простой ситуации, выкатил кожаный снаряд точно под удар караулившему отскок Промесу. Со второй попытки голландец не промахнулся - 1:1.

И еще одно событие произошло до свистка на перерыв. В борьбе за верховой мяч все тот же Промес локтем разбил губу Бурлаку - чистая красная карточка. Но арбитр Вилков, поддавшись давлению трибун и игроков в красном, ограничился лишь предупреждением.

В начале второго тайма казанцы имели два голевых момента подряд, но ни Жонатас, ни Самбрано в ворота попасть не смогли. Хотя моменты у них были, что называется, убойные.

Казалось, вот-вот, и волжане возьмут инициативу в свои руки. Но тут в борьбе с форвардом хозяев правила нарушил Набиуллин, и арбитр Вилков счел необходимым показать ему вторую желтую карточку - удаление. Через четыре минуты последовала расплата. После того как Бурлак вынес мяч из своей штрафной, Глушаков рикошетом от колена Самбрано загнал-таки мяч в ворота Рыжикова - 2:1. Почти тут же Промес был удостоен второй желтой карточки и изгнан с поля. Теперь команды играли в равных составах, только в счете вел уже «Спартак». Так удаление Набиуллина стало в матче ключевым.

Все оставшееся время «Рубин» яростно атаковал, но техники на мерзлом газоне явно не хватало. И Жонатас, и вышедший на замену Саму Гарсия все никак не могли послать мяч в створ ворот Реброва.

В конце матча даже Рыжиков пришел в штрафную площадь красно-белых, но счет так и не изменился. «Рубин» уходит на зимние каникулы на девятом месте, но от пятерки команд еврозоны отстает совсем немного.