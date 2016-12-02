За 10 месяцев текущего года в Татарстане зафиксировали 2894 наркопреступления, сотрудники полиции пресекли 1568 фактов сбыта наркотиков, к уголовной ответственности за преступления, связанные с запрещенными веществами, привлекли 1340 человек.



На протяжении последних лет наркоситуация в Татарстане остается сложной, но относительно стабильной. «В республике распространяются новые виды синтетических психостимуляторов. За 5 лет в Татарстане идентифицировано 168 новых видов наркотиков. Аналогичная ситуация наблюдается в других регионах страны. Так, в субъектах ПФО - Нижегородской, Самарской, Саратовской, Кировской областях - было изъято порядка 50 - 70% новых психостимуляторов», - рассказал начальник УНК МВД по РТ подполковник полиции Вадим Костюнин.

По словам спикера, героин в Татарстане практически полностью ушел с наркорынка, сегодня его доля в объеме изъятого вещества составляет около 0,5%.

Распространение наркотических веществ приобретает все новые формы. Так, на сегодняшний день наиболее популярным является бесконтактный способ передачи запрещенных веществ.

- 80 процентов случаев продажи наркотиков происходит в интернете. Распространение осуществляется через интернет-магазины с применением зашифрованных схем передачи информации, тайников, закладок, электронных платежных систем.

Сотрудники внутренних дел ведут постоянный мониторинг сети, блокируются сайты. Однако наркоторговцы изобретают новые способы обойти блокировку, например, используют систему анонимного доступа, которая позволяет сайту функционировать и после блокировки, - рассказывает подполковник полиции Вадим Костюнин.

Чаще всего преступают закон в этой сфере молодые люди в возрасте от 18 до 30 лет.

Пресс-служба МВД по РТ предупреждает, согласно УК РФ за приобретение, хранение, перевозку, изготовление, переработку наркотических вещества (без цели сбыта) предусматривается наказание в виде штрафа до 40 тыс. рублей или лишения свободы сроком до 15 лет в зависимости от тяжести преступления.