Каждое крупное предприятие Татарстана стремится исключить коррупционную деятельность среди своих сотрудников. Для этого создаются специальные отделы собственных служб безопасности компаний, проводятся регулярные проверки.



О своем опыте антикоррупционной борьбы, а также о политике, проводимой в этом вопросе правительством РТ, на тематической пресс-конференции в «Татар-информ» рассказали заведующий организационным отделом Управления Президента РТ по вопросам антикоррупционной политики Алексей Панкратов, директор департамента защиты ресурсов ПАО «КАМАЗ» Николай Липатов и заместитель генерального директора ОАО «Генерирующая компания» Анатолий Краснов.

В начале встречи Алексей Панкратов напомнил, 9 декабря - День всемирной борьбы с коррупцией. Впрочем, он тут же добавил, что воспринимать эту дату стоит не как праздник, а скорее как напоминание о проблеме, с которой борется все мировое сообщество.

Говоря о конкретных антикоррупционных мерах, реализуемых в ПАО «КАМАЗ», Николай Липатов сообщил о практике, получившей распространение в компании в последние годы, - о проверке руководителей разного уровня на детекторе лжи, полиграфе. Данной процедуре подвергаются лица, занимающие наиболее потенциально коррумпированные должности. В ходе проверки им задаются конкретные вопросы, например, «Получали ли вы «откаты» от участников сделок?»

Как заметил Николай Липатов, далеко не все руководители, в том числе и занимающие высокие должности в компании, согласились пройти проверку, вместо этого предпочтя написать заявление об увольнении.

Анатолий Краснов сообщил, что и в ОАО «Генерирующая компания» сотрудников проверяют на полиграфе. Хотя эта процедура не была обязательной, ее прошли и руководители высокого ранга. Антикоррупционный отдел ОАО «Генерирующая компания», в котором работают отставные офицеры МВД и ФСБ, также тщательно проверяет тендеры на закупки и соискателей, желающих устроиться в компанию.