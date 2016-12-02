В минувшие выходные в Казани прошел региональный этап XXV международных образовательных Рождественских чтений «1917 - 2017: уроки столетия в Казанском крае». Представители религиозных конфессий, общественных организаций, научных кругов и власти обсудили проблемы, которые пришлось пережить народу за 100 лет.



Региональный этап Рождественских чтений в зале Национального культурного центра «Казань» открыли пением тропаря новомученикам и исповедникам Русской православной церкви. А после к участникам чтений с приветственным словом обратились митрополит Казанский и Татарстанский Феофан и другие религиозные деятели.

- Столетний период с 1917 по 2017 год вместил в себя много трагических моментов: распад великой империи, революцию, Гражданскую войну, раскулачивание, репрессии против религии, которых история не знала даже со времен первых веков христианства. Великая Отечественная война стала величайшим уроком того, что не личные амбиции или политические партии объединили людей, а патриотизм и любовь к Родине. Не было разделения по национальному или религиозному признаку - бомбы летели во всех без разбора. А сколько ран было нанесено вере за это столетие! Сколько было разрушено церквей и мечетей, сколько издевательств над святынями! Сейчас нужно посмотреть, что было позитивного и негативного, чтобы не наступить на те же грабли, не разрушать страну. Также нужно понять, что произошло, дать анализ и осознать. Камни разбросаны, пора их собрать. Это мы и обсудим на чтениях, - сказал митрополит Казанский и Татарстанский Феофан.

Осмыслить уроки прошедшего столетия призывали и представители других религиозных конфессий. Они уверены, что без веры невозможно ни одно государство. Ведь даже в годы Великой Отечественной войны первый призвал на защиту Родины именно будущий патриарх, а тогда митрополит Сергий. В выступлениях отмечалось, что сегодня власти республики многое делают для повышения духовного уровня в Татарстане.

- Рождественские чтения способствуют не только углубленному осмыслению современных реалий с духовной стороны, но и взаимопониманию среди людей с разными позициями, - заявил муфтий РТ Камиль хазрат Самигуллин. Он отметил, что 1917 год стал переломным для традиционных религий России, когда разрушали храмы, преследовали представителей традиционных религий. Теперь верующие должны сделать все возможное, чтобы подобное не повторилось.

В рамках конференции прошла и презентация проекта «Храмы нашей памяти. Духовно-архитектурное наследие династий меценатов и благотворителей в Казанском крае». Династии, принадлежавшие к разным конфессиям, строили заводы, фабрики, церкви и мечети. Они считали своим долгом развивать культурные и духовные ценности.

Кроме того, прошла церемония награждения преподавателей - победителей межрегионального этапа международного конкурса «За нравственный подвиг учителя». Отметили и лучших участников регионального этапа международного конкурса детского творчества «Красота Божьего мира». В рамках форума работали секции преподавателей воскресных школ, преподавателей церковного пения.