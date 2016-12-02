1 декабря вся мировая общественность традиционно отметила Всемирный день борьбы со СПИДом. Цель этого дня - повышение осведомленности людей о ВИЧ-инфекции и активизация усилий общества в противодействии эпидемии. В этом году он прошел под девизом: «Я ЗА. #Профилактика ВИЧ».

ВИЧ остается одной из основных проблем глобального общественного здравоохранения.

Быстрое распространение ВИЧ приводит к повышению смертности, сокращению рождаемости, уменьшению продолжительности жизни населения, сокращению численности работающего населения, увеличению затрат на здравоохранение, вызывает многофакторное деструктивное воздействие на социальную и экономическую жизнь общества.

О том, как сохранить здоровье, мы беседуем с врачом отдела гигиенического воспитания и обучения населения Центра гигиены и эпидемиологии в РТ Гульнарой Чернобровкиной.

- Гульнара Ильдаровна, так что же такое ВИЧ-инфекция?

- ВИЧ-инфекция - болезнь, вызываемая вирусом иммунодефицита человека (ВИЧ). Это хроническое заболевание, характеризующееся специфическим поражением иммунной системы. Так формируется синдром приобретенного иммунодефицита (СПИД), который приводит ВИЧ-инфицированного к быстрой гибели.

- Чем опасен ВИЧ и в чем его отличие от СПИДа?

- Отличие ВИЧ от других вирусов заключается в том, что он атакует Т-лимфоциты и тем самым лишает организм сил для борьбы с инфекциями. ВИЧ медленно в течение нескольких лет разрушает иммунную систему. Когда она разрушается полностью, говорят о СПИДе.

- Можно как-то спасти человека?

- Существует поддерживающая терапия, которая позволяет остановить течение ВИЧ. Принимая так называемые антиретровирусные препараты ежедневно и пожизненно, люди с ВИЧ могут жить долго, полноценно. Однако лечение нужно назначить своевременно, пока иммунная система не разрушена. При отсутствии лечения больной СПИДом умирает в течение одного года.

- А внешне отличается здоровый человек от ВИЧ-инфицированного?

- Человек, живущий с ВИЧ, может выглядеть и чувствовать себя здоровым долгое время. У ВИЧ-инфицированного нет ярко выраженных симптомов. По внешнему виду нельзя определить, болен человек или нет. Только лабораторный тест на ВИЧ-инфекцию позволяет своевременно ее выявить.

- Гульнара Ильдаровна, каким образом может произойти заражение ВИЧ-инфекцией?

- Заражение возможно при следующих ситуациях: при сексуальных контактах без презерватива; от инфицированной ВИЧ-инфекцией матери к ребенку во время беременности, родов и при грудном вскармливании. ВИЧ может передаваться также с кровью при переливании или парентеральных вмешательствах, выполняемых загрязненными инфицированной ВИЧ кровью инструментами, как в медицинских, так и немедицинских условиях, например, внутривенное введение наркотиков, пирсинг. Часто заражение происходит при совместном использовании несколькими людьми одного инструментария для употребления наркотиков - любого предмета или приспособления, на который попадает кровь. Возможно заражение при применении готовых растворов наркотиков, куда могли занести ВИЧ раньше.

- Каким образом ВИЧ-инфекция не передается?

- ВИЧ не передается в обычных бытовых условиях: при рукопожатии, пользовании общей посудой, предметами быта, бассейном, туалетом, транспортом, совместном приеме пищи, укусе комара и других насекомых.

- Как избежать заражения ВИЧ-инфекцией и сохранить свое здоровье?

- В зависимости от личных обстоятельств и убеждений человек может использовать разные способы предохранения. Например, иметь только одного верного, не инфицированного ВИЧ-инфекцией полового партнера, не употреблять наркотики, всегда пользоваться презервативами; избегать случайных сексуальных связей; избегать контакта с чужой кровью, любыми инструментами и материалами, на которые могла попасть кровь другого человека; выяснить ВИЧ-статус партнера или партнерши до вступления с ним в незащищенные половые контакты.

Для предотвращения заражения через кровь ВИЧ-инфицированная беременная женщина может защитить своего ребенка от заражения ВИЧ, принимая специальные лекарства во время беременности и отказавшись от грудного вскармливания.

Если вы решили нанести татуировку или произвести действие, нарушающее целостность кожных покровов, то используйте только одноразовый медицинский инструментарий. Лучший способ избежать заражения ВИЧ при татуаже и пирсинге - отказаться от выполнения этих процедур.

- Как поступить человеку в аварийной ситуации - в случае ранения или если не было возможности предохраниться при сексуальной близости?

- При возникновении бытовых аварийных ситуаций - порезах, проколах с попаданием крови или других биологических жидкостей на раневую поверхность, слизистые оболочки, кожные покровы, случайных незащищенных половых связях, необходимо обратиться за консультацией и медицинской помощью в Республиканский центр по профилактике и борьбе со СПИДом и инфекционными заболеваниями Министерства здравоохранения РТ.