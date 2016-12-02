Много ли курильщиков среди работающих татарстанцев, изменилось ли их количество по сравнению с прошлым годом и в каких отраслях курят больше всего? Чтобы найти ответы, служба исследований компании HeadHunter провела опрос работников различных компаний Татарстана.



По итогам исследования выяснилось: абсолютное большинство местных респондентов утверждает, что в их отделе есть люди, которые курят. Абсолютный «лидер» профотраслей по наличию курильщиков - автомобильный бизнес. Все специалисты из этой сферы, участвовавшие в опросе, ответили, что у них есть курящие коллеги. Среди «лидеров» оказались также «Рабочий персонал» и «Транспорт/Логистика». А вот специалисты в сфере бухгалтерии и финансов дали больше остальных отрицательных ответов - 14% утверждают, что в их отделе или компании нет курильщиков. Также, что само по себе логично, чаще других отрицают наличие курильщиков представители медицинской сферы (13%).

Ответы работников республиканских компаний о количестве курящих коллег показали, что в 38% компаний доля курящих составляет от четверти до половины сотрудников, в каждой третьей компании число курильщиков не превышает 25%.

Наименьшая доля курильщиков наблюдается среди IT-специалистов (43% представителей этой специальности считают, что доля курильщиков не превышает 25% от всех работников отдела), наибольшая - среди работников транспортной сферы и автомобильного бизнеса (19% респондентов ответили, что доля курильщиков составляет не менее 75% всех работников отдела).

Большинство участников опроса из Татарстана (52%) отметили, что доля курильщиков среди сотрудников их офиса за последний год осталась без изменений. Еще 27% респондентов считают, что доля курящих коллег уменьшилась, и лишь 11% - что увеличилась.

Опрос проводился среди 5015 сотрудников российских компаний, 462 из них - жители Республики Татарстан.