Второй всероссийский форум татарских краеведов состоялся в Уфе.



Одна из основных тем, которую обсудили специалисты, - изучение проблем региональной истории Татарстана и татарского мира. Это актуальная задача современной академической науки и краеведения. Каждое татарское село и регион татарского мира имеют свои глубокие исторические и культурные корни, традиции и особенности. И здесь особо важными артефактами для изучения истории и культуры любого населенного пункта и региона являются сохранившиеся до наших дней памятники археологии, эпиграфики, архитектуры и промышленности, а также страницы жизни талантливых людей - уроженцев этих сел, тех, кто живет и трудится на этой земле.

Это очень актуально и важно для районов Татарстана, сопредельных территорий татарского мира, которые в научном отношении изучены пока недостаточно. Чтобы восполнить этот исторический пробел, исполком Всемирного конгресса татар совместно с Институтом истории им. Ш.Марджани АН РТ, учеными и специалистами других академических центров и вузов с привлечением региональных властей и местных краеведов приступил к деятельности по написанию истории населенных пунктов Татарстана и татарских селений Евразии.

Форум проводился по инициативе Всетатарского общества краеведов при исполкоме Всемирного конгресса татар, региональной татарской общественной культурной организации «Берлек» и советов обществ краеведов Башкортостана и Татарстана. В работе форума приняли участие около 200 ученых, общественных деятелей и краеведов из Татарстана, Башкортостана, Крыма, Ханты-Мансийского автономного округа, Пермского края, Москвы, Магнитогорска, Астраханской, Волгоградской, Саратовской, Самарской, Пензенской, Московской, Нижегородской, Оренбургской, Челябинской, Омской и Тюменской областей.

Известный татарский ученый-этнограф, член бюро исполкома ВКТ и заместитель председателя Всетатарского общества краеведов, д. и. н. Дамир Исхаков отметил, что татарские краеведы во многих регионах России проделали огромную работу по изучению родного края и подготовили серию книг по истории сел и районов. Они собрали много фактов и источников, о существовании которых не знали профессиональные ученые-историки. Но, к сожалению, многие краеведы, не имеющие исторического образования, не могут сделать соответствующий квалифицированный анализ и правильно трактовать некоторые факты.

В настоящее время широко распространилась практика написания истории именно с национальных позиций. В частности, в ряде работ башкирских ученых татары названы пришлым, некоренным народом. Однако при изучении башкирских шежере вырисовывается совершенно другая картина. Если взять, к примеру, башкир из племени Гайнэ, то согласно их шежере (родословным) их предки переселились из г. Булгара после монгольских завоеваний. То есть корни у нас одни и те же.

Но этот момент часто упускается из истории каждого рода, племени и рассматривается отдельно, без должного внимания к общим деталям и общим тенденциям развития нашего региона.

В рамках форума в Уфе состоялось открытие памятной доски выдающейся мусульманской деятельнице Марьям Султановой-Акчуриной. Она являлась председателем Уфимского мусульманского дамского общества и вложила немало личных средств в содержание детских приютов для девочек-сирот, начальных школ, нескольких библиотек и медресе. Памятная доска была установлена на стене двухэтажного кирпичного дома дореволюционной постройки по улице Тукаева. Ранее этот дом принадлежал председателю дамского мусульманского комитета М.Султановой.

Отметим, что в рамках уфимского форума прошла повторная презентация I тома научной книги «История татар Западного Приуралья», подготовленная учеными Института истории им. Ш.Марджани АН РТ под руководством академика Рафаэля Сибгатовича Хакимова. Напомним, что первая презентация этой фундаментальной работы прошла 15 ноября в Казанском кремле, в здании Института истории им. Ш.Марджани.

Также участники форума стали гостями гала-концерта фестиваля «Идель-2016» молодых исполнителей татарской и башкирской песни.

На форуме было принято решение, что следующее собрание татарских краеведов будет проведено в Казани в марте 2017 года.