В Казани состоялось заседание коллегии Министерства по делам молодежи и спорту РТ. В центре обсуждения встал вопрос организации работы с детьми и молодежью по месту жительства: опыт, проблемы и перспективы развития.



На сегодняшний день в Татарстане функционируют 341 муниципальное и 11 республиканских учреждений, ведущих работу в сфере молодежной политики. Из них - 27 молодежных центров, 217 подростковых клубов и 18 психолого-педагогических центров.

- Инфраструктура подростковых клубов Татарстана составляет 28% учреждений ПФО. В клубах осуществляется деятельность по спортивному, художественному, профилактическому, техническому и патриотическому направлениям, - отметил министр по делам молодежи и спорту РТ Владимир Леонов.

Сегодня в Татарстане успешно развивается спортивная сфера, 77% студентов республики пропагандируют активный образ жизни, во многих подростковых клубах по месту жительства детей и подростков культивируются спортивные направления.

Что касается ремонта и реконструкции подростковых клубов, то на сегодняшний день, по словам Леонова, отремонтировано 52 учреждения на общую сумму 200 млн рублей, в 2017 году планируется провести ремонт еще в 29 клубах.

Владимир Леонов отметил, что за два года выросла зарплата работников сферы молодежной политики, сегодня она составляет порядка 20 тысяч рублей в месяц.

Советник руководителя Федерального агентства по делам молодежи Юлия Исмагилова отметила республиканский опыт развития инфраструктуры, которая обеспечивает возможность оказания услуг и проведения мероприятий, направленных на развитие молодежи.

- Сегодня Татарстан занимает лидирующее место по всем направлениям государственной молодежной политики. В республике созданы максимальные условия для работы с молодежью. Опыт Татарстана мы транслируем по всей территории России, - сказала Исмагилова.

В завершение пленарного заседания выступил заместитель премьер-министра РТ Василь Шайхразиев, который отметил, что успешное развитие молодежи возможно при активном взаимодействии всех республиканских министерств и ведомств.