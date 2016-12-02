В рамках традиционных осенних сельхозярмарок на торговые площадки республики было завезено продукции более чем на 1 млрд рублей. Об этом сообщил на совещании в Доме Правительства РТ первый заместитель министра сельского хозяйства и продовольствия РТ Николай Титов.

Провел совещание в режиме видео-конференц-связи со всеми районами Президент Татарстана Рустам Минниханов.

По словам Николая Титова, в этом году осенние ярмарки стартовали 10 сентября. В Казани торговля была организована на десяти площадках, в Набережных Челнах - на трех, в Зеленодольском районе (пос. Октябрьский) - на одной. По итогам 12 ярмарок сельхозпроизводители завезли продукции на 763,2 млн рублей. В частности, реализовано около 11 тыс. тонн картофеля и овощей, более 1 тыс. тонн мяса, 700 тонн муки, около 400 тонн молока, около 1 тыс. тонн сахарного песка, 6,2 млн штук куриных яиц.

Каждую неделю на доставке сельхозтоваров было задействовано более 500 автомашин в Казани и 200 единиц техники в Набережных Челнах.

Помимо крупных городов ярмарки проводятся в Бугульме, Лениногорске, Альметьевске, Заинске, Нижнекамске, Чистополе, Елабуге. На эти площадки на сегодняшний день завезено продукции на 242,8 млн рублей.

Горожане могут приобрести мясо, молоко, яйца, крупы и другие сельхозтовары по ценам куда ниже розничных: разница доходит до 30%.

Как и в прошлом году, участникам ярмарки будут компенсированы транспортные расходы, сказал Николай Титов. Выплаты начнутся в ближайшие дни.

Активное участие в ярмарках принимают агрохолдинги. В частности, представитель Минсельхозпрода РТ отметил компании «Ак Барс», «Татагрохим», «Татмелиорация», «Татагролизинг» и тепличный комбинат «Майский».

«Нельзя не сказать о работе предприятий Татпотребсоюза. В ярмарках принимают участие 33 районных потребобщества. Лучшими как по ассортименту, так и по культуре обслуживания покупателей являются райпо Алексеевского, Сабинского, Буинского, Камско-Устьинского, Балтасинского, Мамадышского, Лаишевского, Мензелинского, Ютазинского и Тукаевского районов», - сказал Николай Титов.

Рустам Минниханов поблагодарил татарстанских сельхозтоваропроизводителей за активное участие в ярмарках. Он отметил, что эти мероприятия пользуются большой популярностью у городского населения: люди могут приобрести свежие и экологически чистые продукты по достаточно низким ценам. Городские власти в свою очередь должны активно содействовать фермерам, в частности, создавать необходимые условия для продавцов, подчеркнул Президент РТ.

Николай Титов добавил, что параллельно продолжается работа по обеспечению продуктами жителей небольших деревень. Товары первой необходимости сюда доставляются с помощью специально оборудованных машин. В 2016 году выездная торговля была организована в 500 деревнях, не имеющих своих магазинов. На сегодняшний день стационарные объекты торговли отсутствуют в 780 республиканских населенных пунктах, сообщает пресс-служба Президента РТ.

«Жителей заранее информируют, в какой день недели и во сколько прибудет машина с продуктами. По заявкам сельчан завозятся бытовая техника, электротовары, мебель и прочее, - сообщил Николай Титов. - В среднем каждая автолавка за один выезд в сельские населенные пункты реализует товар на 8 - 10 тысяч рублей».

«Выездная торговля - единственный способ обеспечить жителей малых деревень необходимыми продуктами. Эту работу нужно продолжать и впредь следует охватить все 780 населенных пунктов. Я обращаю внимание глав муниципальных районов и руководства Татпотребсоюза: это ваша работа, данный вопрос надо держать на постоянном контроле», - сказал Президент РТ.