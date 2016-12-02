Проект «Дневник добрых дел» получил высокую оценку участников I открытого форума «Добрая Казань», прошедшего в столице Татарстана. По их словам, эта инициатива в полной мере способствует развитию культуры благотворительности и нуждается в повсеместном распространении.

Таким мнением поделилась одна из ведущих спикеров «Доброй Казани» - директор автономной некоммерческой организации «Агентство социальной информации» Елена Тополева.

«Многие эксперты с радостью приехали на форум, чтобы поделиться своими наработками и изучить опыт Казани, потому что здесь есть такие вещи, которых больше нет нигде. В частности, проект «Дневник добрых дел». Мы знаем локальные примеры, когда нечто подобное реализуется в двух-трех школах, но когда во всех школах города все ученики получают такой дневник, ведут его и это становится некой системой - такого мы не видели нигде», - отметила Елена Тополева.

Также директор Агентства социальной информации рассказала о социальной ответственности бизнеса в России, важности участия властей в развитии благотворительности и взаимоотношениях некоммерческих организаций и предпринимателей, сообщается на сайте мэрии Казани.