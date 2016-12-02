Совещание по вопросам строительства Болгарской исламской академии и нового гостиничного комплекса «Кул Гали» провел 2 декабря Государственный Советник Республики Татарстан, председатель попечительского совета республиканского фонда «Возрождение» Минтимер Шаймиев.



Генеральный директор ГУП «Татинвестгражданпроект» Адель Хуснутдинов рассказал, что на сегодняшний день строительство исламской академии идет в хорошем темпе, все работы выполняются по графику и настал момент, когда нужно определиться по деталям отделки внутренних помещений. Он также сообщил, что основной дизайн-проект находится на стадии завершения.

Участники совещания подробно обсудили дизайн внутреннего крытого двора академии.

Торжественная закладка первого камня в основание будущей исламской академии состоялась 21 мая этого года - в День официального принятия ислама Волжской Булгарией. Строительство планируется завершить летом 2017 года.

В связи с этим Минтимер Шаймиев подчеркнул, что главное в будущем году - сделать все для того, чтобы в сентябре успешно начался учебный год в Болгарской исламской академии.

Что касается строительства гостиничного комплекса «Кул Гали» с банным комплексом - архитектурным аналогом болгарской бани - Белой палаты XIV века, то в настоящее время строители подрядной организации ООО «Грань» ведут отделочные работы внутри комплекса.

Генеральный директор ООО «Мастерская архитектора Хакимовой» Анна Хакимова представила участникам совещания усовершенствованный проект дизайна интерьеров холла, гостиничных номеров и spa-комплекса в аналоге Белой палаты.

Минтимер Шаймиев отметил, что при внутренней отделке гостиницы необходимо учесть особенности всех времен года, чтобы гостям Болгара было всегда комфортно.

В совещании приняли участие заместитель Председателя Госсовета РТ, исполнительный директор республиканского фонда «Возрождение» Татьяна Ларионова, директор ГУ «Главное инвестиционно-строительное управление РТ» Марат Айзатуллин, генеральный директор ООО «Грань» Леонид Анисимов, заместитель главы Спасского муниципального района Сергей Тюнев и другие официальные лица, сообщает пресс-служба Президента РТ.