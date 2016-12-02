В минувшие выходные специалист из Казани Вадим Поляков стал чемпионом Европы, положив в копилку российской сборной золотую медаль конкурса профессионального мастерства EuroSkills 2016 по компетенции «Холодильная техника и кондиционирование».



С 1 по 3 декабря в Швеции прошел пятый чемпионат Европы по профессиональному мастерству EuroSkills 2016. В нем приняли участие 500 молодых профессионалов из 28 стран: Австрии, Финляндии, Франции, Германии, Нидерландов, Швеции, России, Бельгии, Великобритании, Швейцарии, Венгрии, Норвегии, Латвии, Южного Тироля (Италия), Португалии, Дании, Испании, Эстонии, Словении, Словакии, Исландии, Люксембурга, Литвы, Мальты, Кипра, Хорватии, Казахстана, Черногории.

Участники соревновались по 35 основным и 9 презентационным компетенциям за звание лучших мастеров Европы. За три дня соревнований чемпионат посетили более 65000 гостей.

EuroSkills 2016 - это не только соревнование. Для посетителей это поиск работы, получение информации об обучающих программах, а также место встречи будущих высококвалифицированных молодых специалистов и представителей европейских лидеров промышленности.

Национальную сборную WorldSkills Russia представляли 43 участника. Республику Татарстан представляли 4 участника по 3 компетенциям - Оскар Арсланов, Эмиль Мифтахов, Александра Крайнова, Вадим Поляков.

Сборная России в этом году поставила свой рекорд в общекомандном зачете, заработав 15882 балла и заняв первое место. По количеству медалей сборная WorldSkills Russia заняла седьмое место, положив в общую копилку две золотые медали, две серебряные и одну бронзовую. Члены сборной также заработали 11 почетных наград за качество выполнения задания.

Борьба за медали проходила по 35 компетенциям, российская сборная принимала участие в 32 из них.

Национальная сборная WorldSkills Russia показала свой лучший результат на чемпионате международного уровня, завоевав в Швеции 5 медалей по основным компетенциям. Впервые сборная России выступила в EuroSkills в 2014 году, заняв тогда скромное 11-е место из 25 возможных, сообщается на сайте techvent.ru.

Татарстанец Вадим Поляков разделил золото в номинации «Холодильная техника и системы кондиционирования - Refrigeration and Air Conditioning» с двумя участниками - из Бельгии и Голландии. Все трое получили одинаковое количество баллов. Кстати, Вадим Поляков - победитель российского чемпионата «Молодые профессионалы» - WorldSkills Russia 2016.

Отметим, что сборная России заняла почетное первое место в общекомандном зачете по баллам европейского чемпионата. Российская сборная набрала 15882 балла по всем компетенциям. Балльный зачет демонстрирует уровень подготовки по всем компетенциям, в которых принимает участие страна: данная метрика является официальным методом подсчета международной организации WorldSkills International наравне с медальным зачетом.