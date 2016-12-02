Как противостоять опасному недугу и кто находится в зоне риска, рассказал главный внештатный эндокринолог Татарстана Энгель Хасанов.

Более чем 114 тысячам татарстанцев поставлен диагноз «сахарный диабет». Ежегодно это число увеличивается на 8 - 9 тысяч человек. Эксперты ВОЗ называют диабет эпидемией XXI века. От него во всем мире сейчас умирает больше людей, чем от СПИДа.

- Это коварное, неизлечимое заболевание, которое требует постоянного болезненного лечения. Недуг влияет на продолжительность и качество жизни. Более подвержено ему городское население. Люди в городе мало двигаются, недостаточно времени проводят на свежем воздухе, питаются фастфудом. Больных государство берет под свою защиту. За состоянием здоровья таких людей требуется постоянный контроль. Дорогостоящие лекарственные препараты вставшие на учет пациенты получают бесплатно, - рассказал главный внештатный эндокринолог Татарстана доцент КГМУ Энгель Хасанов.

Врачи разделяют сахарный диабет на два типа. К пациентам с диабетом первого типа относятся люди, заболевшие в возрасте до 40 лет. Они вынуждены получать уколы инсулина в живот несколько раз в день и постоянно контролировать уровень сахара в крови. Сахарный диабет второго типа встречается у взрослых пациентов. При этом человек в инсулине не нуждается, но должен принимать таблетки. 90 процентов больных в республике имеют диабет второго типа.

Недуг вызывает поражение сосудов. Пациент может потерять зрение, у него могут отказать почки, развиться гангрена, возможны инфаркты миокарда или инсульты. К группе риска относятся те, у кого в роду уже есть диабетики, а также люди с избыточной массой тела, женщины, родившие крупных малышей массой более 4 килограммов, и сами новорожденные. У молодых людей при сахарном диабете появляются жажда, потеря массы тела, слабость, низкая работоспособность. У взрослых болезнь может долгое время протекать скрыто. Провериться на сахарный диабет достаточно просто: нужно прийти к терапевту и сдать анализ крови на сахар.