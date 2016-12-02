Вчера на одном из нижнекамских заводов, 41-летний рабочий получил травму головы, несовместимую с жизнью.
По факту смерти погибшего, СКР возбудил уголовное дело по статье «Нарушение правил охраны труда требований безопасности, повлекшее по неосторожности смерть человека», сообщил старший помощник руководителя СУ СКР по РТ Андрей Шептицкий.
По версии следствия, во время транспортировки покрышек в сборочном цехе, электрогрузоподъемник, на котором находился 41-летний мужчина – перевернулся, в результате чего рабочий получил травму головы и скончался на месте.
Проводится доследственная проверка.
Loading...