Штрафов на сумму 25 млн 797 тыс. рублей было выписано Управлением Роспотребнадзора по РТ за некачественные продукты.

Об этом сегодня на брифинге в Кабинете Министров РТ сообщила руководитель Управления Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека по РТ Марина Патяшина.



Патяшина подчеркнула, что уровень некачественной продукции все еще остается низким. Потяшина добавила, что одной из важных проблем является загрязнение продуктов нитратами, отметив, что это скорее относится к ввозимым продуктам на территорию РТ. По словам главного санитарного врача Татарстана, у местных поставщиков продукция чистая.



Отметим, что в 2016 году было снято с реализации 2312 партий некачественной и опасной пищевой продукции.