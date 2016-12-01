Об этом сообщается на сайте мэрии города.

Нетрудоустроенные жители города или те, кто хочет сменить место работы, смогут ознакомиться с предложениями кадровых служб предприятий Казани. Также посетители ярмарки смогут получить консультации в сфере трудового законодательства. Отметим, что на общегородской ярмарке вакансий будут предложения и для людей с ограниченными возможностями, сообщает Центр занятости населения Казани.

Мероприятие начнется в 10.00, а закончится в 14.00. Адрес: ул. Университетская, 27. Телефон для справок: 562-48-16.