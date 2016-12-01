После пожара, который случился в поселке Васильево на улице Набережная, обнаружили останки 2-х человек, сообщает пресс-служба ГУ МЧС России по РТ.

Сообщение на номер службы 112 поступило от очевидцев. На место происшествия прибыли две службы ПСЧ №153. Площадь пожара составила 90 квадратных метров. Огонь распространился и на первый этаж. При разборе завалов пожарные обнаружили останки двух человек. Сейчас выясняются причины пожара и гибели двух человек.



Отметим, что дом, в котором произошел пожар, являлся аварийным. Жители дома были расселены. В одной из квартир данного дома была до сих пор прописана женщина. Ее личность устанавливается.