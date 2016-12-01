В обоих случаях пострадавшие получили ушибы.
Первое ДТП произошло на ул. Бирюзовой. Водитель иномарки не пропустил ребенка-пешехода на «зебре», в результате был совершен наезд. 10-летний мальчик получил ушиб мягких тканей правого тазобедренного сустава. Также имеется подозрение на закрытую травму живота. Ребенок был направлен в больницу для точного диагноза.
Второе ДТП произошло на ул. Мавлютова. В аналогичном случае произошел наезд на 7-летнюю девочку. Ребенок получил ушиб мягких тканей лба, сообщает «Татар-информ».
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