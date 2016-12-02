По мнению жителей нашей страны, мигранты продолжают оказывать значительное влияние на рынок труда.

Всероссийский центр изучения общественного мнения (ВЦИОМ) провел опрос и выяснил, что присутствие значительного числа мигрантов в своих населенных пунктах ощущает большинство наших сограждан. В целом по выборке - 63%, причем среди горожан эта доля почти вдвое выше, чем среди селян (70% против 46% соответственно).

По вопросу трудоустройства мигрантов у россиян существует ряд закрепившихся представлений. Считается, что работодателям выгоднее нанимать приезжих, чем местных жителей (81%), мигранты соглашаются на низкие зарплаты, тем самым сдерживая рост заработных плат (71%), трудятся они нелегально (74%). Тем не менее большинство россиян осознают, что мигранты занимают те рабочие места, на которые не претендуют местные жители (67%).

Каждый третий россиянин (36%) считает, что мигранты влияют на социально-экономическую среду. Также 57% опрошенных отмечают, что благодаря приезжим местное население может получить ряд услуг (например, ремонт и строительство) по более низкой цене, чем в случае привлечения к работе коренных жителей.

Около трети россиян (30%) проявляют интерес к культуре, обычаям и традициям тех стран, из которых прибывают мигранты. 78% респондентов считают, что приток мигрантов в нашу страну должен быть ограничен.

Опрос проведен в 130 населенных пунктах в 46 областях, краях, республиках и 8 ФО России. Объем выборки - 1600 человек.