И снова плюсовая температура на улице сменилась минусовой. Там, где еще недавно текли ручьи, образовался гололед. Каждый стремится скорее пройти или проехать скользкие участки.



Так, к примеру, на Ибрагимова дороги хотя и посыпаны песком, но пешеходы все равно стараются идти аккуратнее. Да и водители снизили скорость, особенно внимательно входят в поворот. Очевидно, каждый заботится о своей безопасности.

Однако не всем хватает терпения вести себя разумно. Молодой девушке, видимо, надоело идти по скользкой тропинке, потому она и решила перейти дорогу, не дойдя до пешеходного перехода. Увидев, что машина слева от нее едет медленно, девушка начала перебегать дорогу. Вот только не подумала, что проезжая часть тоже во льду. Сделав несколько быстрых шагов, она тут же упала посреди дороги. Водитель приближающегося авто еле-еле успел притормозить перед незадачливой нарушительницей. Ради чего стоило рисковать самой и подвергать опасности водителя?

Буквально через несколько десятков метров гололед снова подвел излишне самоуверенных участников движения. Правда, на этот раз никто, пожалуй, даже не думал нарушать ПДД. Мужчина средних лет решил перейти дорогу по пешеходному переходу. А водители послушно начали притормаживать, чтобы пропустить его. Вот только одно авто совсем не слушалось своего хозяина и продолжало скользить по наледи. Остановиться удалось едва ли не в последнюю секунду под возгласы испуганных прохожих, ставших свидетелями сцены.

- В гололед водителям нужно следить и за своими маневрами, и за маневрами других авто, и за передвижением пешеходов. Если успел притормозить сам, не факт, что успеют те, кто едет рядом. А пешеходы и вовсе могут выйти на проезжую часть в самый неподходящий момент. Именно поэтому стоит уважительно относиться к другим участникам движения, - поделился пенсионер Зуфар Сафин.

В гололед и пешком идти тяжело, и на машине ехать сложно. А в то время, пока водители и пешеходы думают, кто кому должен уступить дорогу, дети просто наслаждаются зимой. Для них лед на тротуаре - это очередной аттракцион. Лишь бы дорогу переходили аккуратно и по правилам.