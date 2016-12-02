Остановить ВИЧ-инфекцию человечеству пока не удается. Каждый год СПИД уносит жизни 1,5 миллиона человек. Эта проблема касается уже не «кого-то там», не других стран, а нас самих. В Екатеринбурге распространенность заболевания поражает своими масштабами. Там инфицирован почти каждый 50-й житель города.

Настораживает то, что инфекция уже давно перешла в социально благополучные слои населения. ВИЧ диагностируется сейчас преимущественно не у молодежи, а у граждан 30 - 50 лет. Это та возрастная категория, которая как раз отличается максимальной ответственностью по отношению к своему здоровью. Почему же взрослые люди трудоспособного возраста стали заражаться ВИЧ чаще, чем наркоманы и те, кто неразборчив в выборе партнеров?

О том, какова эпидситуация по ВИЧ в Татарстане, о борьбе с этим опасным вирусом и все еще отмечающихся случаях дискриминации ВИЧ-инфицированных рассказали журналистам на пресс-конференции в ИА «Татар-информ» 1 декабря, во Всемирный день борьбы со СПИДом.

Статистика

Сегодня в мире более 38 миллионов людей живут с ВИЧ. Ежегодно регистрируется до 3 миллионов новых случаев заражения. Каждый день более 5,5 тысячи человек заболевают ВИЧ. СПИД занимает пятое место среди причин смертности в мире и является главной причиной смертности среди женщин детородного возраста. Также СПИД уже вышел на второе место среди основных причин смерти подростков.

В России эпидситуация продолжает оставаться напряженной: общее количество зарегистрированных случаев ВИЧ-инфекции составляет 1062476. Из них около 230 тысяч закончились смертью человека. Сейчас 820 тысяч россиян живут с диагнозом ВИЧ. Каждые 5 минут в стране один человек заражается данной инфекцией. Ситуация осложняется тем, что число новых случаев ВИЧ каждый год растет на 10%. Особенно напряженная и тревожная эпидситуация по вирусу отмечается в Кемеровской, Свердловской, Самарской, Оренбургской, Омской, Новосибирской и других областях.

В Татарстане на 1 декабря этого года ВИЧ-инфекцией заражена почти 21 тысяча человек. Из них 66% составляют мужчины. На диспансерном учете состоят 12745 человек, в том числе 101 ребенок. Специалисты отмечают, что эпидситуация в республике в целом лучше, чем в среднем по России - уровень распространенности ниже в 1,7 раза. Также они говорят о стабильности в отношении роста новых случаев заражения. За 11 месяцев текущего года выявлено 1130 новых случаев ВИЧ, что на 4,5% ниже, чем за аналогичный период прошлого года.

Вместе с тем проблема ВИЧ продолжает оставаться серьезной и важной. Масштаб распространенности инфекции по миру и по стране налицо. Настораживает, что ВИЧ вышел за пределы уязвимых групп в общую популяцию. Теперь эта проблема может коснуться каждого. Трудоспособное население от 30 до 50 лет становится именно той группой, которая все больше подвергается заражению ВИЧ. Если раньше преобладал наркотический путь заражения, то сейчас в 62% случаев заражение происходит при половом контакте. К примеру, женщины в 78% случаев инфицируются именно половым путем.

Однако многие все еще продолжают считать, что их эта инфекция точно обойдет стороной. Они не задумываются над тем, что нужно делать тесты на ВИЧ хотя бы раз в год. Поэтому около 30% ВИЧ-инфицированных не знают о своем статусе.

Они не проходят обследования, не могут начать своевременное лечение, так как не знают о своей болезни, и продолжают заражать окружающих.

А есть ли эпидемия?

Ни меры профилактики, ни всемирные дни борьбы со СПИДом пока не помогают хотя бы приостановить темпы роста новых случаев заражения. Медики почему-то все еще не говорят о ВИЧ как об эпидемии. А может, эпидемия уже есть? Насколько серьезна проблема распространенности ВИЧ? С этим вопросом «КВ» обратились к специалистам.

- Действительно, распространенность ВИЧ остается серьезнейшей проблемой, которой очень озадачено правительство не только Татарстана, но и Российской Федерации. Мы признаем всю серьезность инфекции. Мы знаем, что есть такая проблема, знаем, что ВИЧ выходит в общую популяцию. Мы все это не умалчиваем и стараемся максимально решить существующие проблемы. Разработано множество планов по противодействию распространению ВИЧ-инфекции. Однако это не только проблема здравоохранения. Это проблема всего населения. Каждый должен повышать уровень своей осведомленности, чтобы не допустить дальнейшего распространения ВИЧ, - отметила начальник отдела санитарной охраны территории Управления Роспотребнадзора по РТ Луиза Борисова.

- Почему-то о гриппе, сахарном диабете мы говорим открыто. А ВИЧ в нашем обществе по-прежнему ассоциируется со многими стереотипами, даже с такими как греховность и божья кара. Нужно понимать, что это часть нашей жизни. Это касается каждого из нас. Эксперты нашей республики признают проблему ВИЧ, понимают ее глобальные масштабы. Однако существуют определенные формальные требования, чтобы мы могли говорить о ВИЧ как об эпидемии, - разъяснил директор Благотворительного фонда развития образования, охраны здоровья и профилактики ВИЧ/СПИД Тимур Исламов.

Оказывается, если пораженность всего населения ВИЧ-инфекцией составляет более 1 процента, лишь тогда можно смело говорить об эпидемии по всему миру. Неблагополучной же ситуация по региону считается, если пораженность населения составляет 0,5 и выше процентов. Татарстан в число неблагополучных регионов по этим показателям не входит.

- В настоящий момент в Татарстане эпидемии по ВИЧ-инфекции нет. В 2000 году мы говорили об эпидемии, но лишь среди определенных слоев населения - среди потребителей инъекционных наркотиков. Сейчас эпидемии нет. Порог по ВИЧ не превышен, - высказал свое мнение главный врач ГАУЗ «Республиканский центр по профилактике и борьбе со СПИДом и инфекционными заболеваниями Минздрава РТ» Нияз Галиуллин.

О дискриминации ВИЧ-инфицированных

Дискриминационные проблемы, к сожалению, также до сих пор не разрешены. Многие все еще уверены, что ВИЧ передается, к примеру, при рукопожатии или плавании в бассейне. Отсутствие информированности остается одной из главных причин того, что население боится ВИЧ-инфицированных. До сих пор встречаются случаи, когда ВИЧ-инфицированным отказывают в различных социальных услугах. Родители не разрешают своим детям общаться в школе с ребенком, у которого ВИЧ-статус. Тем самым они призывают своих детей к дискриминации, лишь усугубляя положение.

Каково инфицированным терпеть со стороны общества такое невежество? Своими ощущениями и мыслями поделилась с журналистами председатель Некоммерческого благотворительного фонда Светлана Изамбаева.

- Я живу с ВИЧ-инфекцией 14 лет. С 2005 года я выступаю с открытым лицом. И поверьте, это не так просто. Важно сделать все возможное, чтобы в нашем обществе не было стигмы, дискриминации. Необходимо искоренить это невежество. К сожалению, дискриминация все еще не изжита. Она проявляется во многих ситуациях. Например, педагог в школе 1 декабря читает лекцию о ВИЧ, о путях передачи. Она все правильно рассказывает, но в конце добавляет: «Я не желаю вам встретить таких людей». А в этом классе сидит девочка, у которой с рождения ВИЧ. Представляете, какое эмоциональное потрясение она испытает, какая психологическая поддержка ей будет нужна? Врачи в приемном покое не готовы брать ВИЧ-инфицированного подростка с другими детьми. Они заявляют: «А разве мы можем размещать их со здоровыми детьми?» Скорая помощь зачастую отказывается помогать ВИЧ-инфицированным.

Я сама нередко сталкиваюсь с дискриминацией. В одном из федеральных медцентров Калуги у меня находится брат с детским церебральным параличом. Мне не разрешили спуститься с ним вместе в бассейн, а самостоятельно он этого сделать не может. Мне сказали, что этот бассейн не предусмотрен для ВИЧ-инфицированных. Но на минуточку задумаемся: а разве ВИЧ передается через плавание в бассейне?

В мае этого года моих детей попросили перестать посещать спортивную секцию одного из спортивных комплексов города. Они ходили туда год. Родительница узнала меня, отправила информацию всему родительскому комитету. В итоге тренер попросила нас больше не посещать секцию. Она даже возмущалась, что мы не поставили ее в известность о болезни. Очень больно, когда сталкиваешься с подобными случаями. Поэтому нужно сделать все, чтобы нормализовать тему ВИЧ-инфекции. Население должно понимать, что ВИЧ - это обычное хроническое заболевание.