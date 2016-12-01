Участники I открытого форума «Добрая Казань: развитие культуры благотворительности», прошедшего на прошлой неделе, смогли прямо на мероприятии оформить подписку на «Казанские ведомости». Акция АО «Татмедиа» «Подари подписку - 2017» получила популярность не только у казанцев, но и у жителей всего Татарстана.

Владимир Вавилов, председатель правления благотворительного фонда им. Анжелы Вавиловой, Казань:

- Я давний подписчик «Казанских ведомостей». На страницах издания не раз публиковались статьи про наш фонд, освещалось строительство хосписа. Газета мне нравится, а помощь и поддержка СМИ нужны любому проекту. В новом году газету будут читать и в детском хосписе. - Я давний подписчик «Казанских ведомостей». На страницах издания не раз публиковались статьи про наш фонд, освещалось строительство хосписа. Газета мне нравится, а помощь и поддержка СМИ нужны любому проекту. В новом году газету будут читать и в детском хосписе.

Рамзия Хафизова, сотрудник центра социальной помощи семье и детям «Веста», Нижнекамск:

- Выписала «Казанские ведомости» на домашний адрес. Думаю, на страницах газеты найду много информации и для дома, и для работы. Наши подопечные - многодетные семьи, дети-инвалиды. Без печатных изданий мы не представляем жизни, поэтому всегда поддерживаем местную прессу, в том числе и на татарском языке. Хотя идет большой поток информации в интернете, по телевидению, я и в газете тоже нахожу много полезного. - Выписала «Казанские ведомости» на домашний адрес. Думаю, на страницах газеты найду много информации и для дома, и для работы. Наши подопечные - многодетные семьи, дети-инвалиды. Без печатных изданий мы не представляем жизни, поэтому всегда поддерживаем местную прессу, в том числе и на татарском языке. Хотя идет большой поток информации в интернете, по телевидению, я и в газете тоже нахожу много полезного.

Изольда Жуйкова, председатель региональной общественной организации РТ «Под крылом семьи», Казань:

- Оформила подписку на газету для Лаишевского детского дома и школы-интерната для детей с девиантным поведением казанского поселка Левченко. Наша организация недавно подружилась с воспитанниками этих учреждений. Теперь мы ходим на мероприятия к ним, они ходят к нам. Мы уже проводили для них квест-игру, различные мастер-классы, воспитанники из Лаишево приезжали на финал конкурса «Нечкэбил». Газета «Казанские ведомости» семейная, и мне так хочется, чтобы дети строили свою семью на хороших примерах. - Оформила подписку на газету для Лаишевского детского дома и школы-интерната для детей с девиантным поведением казанского поселка Левченко. Наша организация недавно подружилась с воспитанниками этих учреждений. Теперь мы ходим на мероприятия к ним, они ходят к нам. Мы уже проводили для них квест-игру, различные мастер-классы, воспитанники из Лаишево приезжали на финал конкурса «Нечкэбил». Газета «Казанские ведомости» семейная, и мне так хочется, чтобы дети строили свою семью на хороших примерах.