Наша газета продолжает публикацию рассказов о женщинах-участницах Великой Отечественной войны. Вспоминает Людмила Николаевна Шевчук 1924 года рождения.

- Я родилась и жила до войны на Украине. Наше село Акимовка находилось в Запорожской области недалеко от города Мелитополя. Шевчук я по папе, он украинец, мама Полина, в девичестве Дремова, русская. Нас было четыре дочери, братишка умер в детстве. Семья была дружная, я никогда не слышала, чтобы родители ссорились. В Акимовке в 1939 году окончила 7 классов и поступила в Запорожский авиационный техникум. В школе была значкистом БГТО («Будь готов к труду и обороне»). Нам показывали, как стрелять из винтовки и пулемета. Могла ли я предположить, что это пригодится...

1941 год круто изменил мою жизнь. Окончила первый курс авиатехникума, жила у тети. И вдруг: «Киев бомбили. Нам объявили, что началася война». Я в военкомат. Но поскольку тогда мне было 17 лет, сказали, обойдемся без тебя.

Вернулась в Акимовку. А там уже немцы на подходе. Наши части отступают. У немцев автоматы, мотоциклы, а наши с винтовкой. Молодежь из Акимовки уходила за нашими отступавшими на восток частями. Без денег, запаса белья, мы тоже ушли в чем были. Шли вдоль Азовского моря и видели, как самолеты расстреливали уходивших из сел безоружных беженцев. Люди уводили скот, везли детей, посадив их поверх коробов с домашним скарбом. После таких налетов на дороге оставались лежать убитые дети, коровы, старики. Стоял вой, стон и плач...

Часть, к которой мы примкнули в Ростовской области, стали расформировать и пополнять ею другие части. «А ты, девочка, кто?» - спросили меня. Я сказала, что убежала из дома, показала документы. Мне дали санитарную сумку и велели перевязывать раненых. Так я стала санинструктором. Быстро научилась перевязывать и оказывать первую помощь. Началась моя служба в 25-й дивизии, в стрелковом пехотном полку.

Из детства - в санитарный взвод

- В 1942 году мы то отступали по донским степям, то отбивали у немцев населенные пункты. Кровь, грязь, стрельба... Я ползаю среди раненых, перевязываю наскоро. Вытащить с поля боя солдат мне помогали бойцы. Иногда сама тащила раненого до пункта сбора, где распределяли в полевой медсанбат или на санитарный поезд, чтобы везти в госпиталь. Совсем не думала, что меня могут убить. Только услышу: «Сестричка, сюда!», скорее бегу или ползу. Прятаться даже не пыталась. Трудно было справлять естественную нужду. Это мужчина приспособлен справлять ее стоя, отвернувшись. А мне как? Выручали пожилые бойцы, которые относились ко мне как к дочке. Ну-ка, говорят, парням налево, девочкам направо. Во время передышки старались меня подкормить. Достанут из-за голенища грязную ложку: «Ешь, дочка!» - и котелок свой подставят. А у меня, как увижу эту ложку, аппетит пропадает. Матом при мне старались не ругаться. Конечно, не всегда у них получалось, но кто-то обязательно делал замечание ругавшемуся: «Тут сестричка!» Это очень трогало.

Ранение

- Потом нашу часть направили в район Курской дуги. Однажды во время боя командир сказал мне: «Я поднимаю роту в атаку, а ты ползи к раненым». Подползаю к пулеметчику. Пулемет «Максим» обслуживали два бойца: один стреляет, другой ленту с патронами подает. Подававшего ранило, я его перевязала, тут и меня ранило в ногу. Но я даже внимания не обратила. Стрелявший кричит: «Подавай патроны!» Я стала из ленты патроны вытаскивать. А он кричит: «Ленту давай!» Пока он ее заправлял в пулемет, стреляла - у меня же значок БГТО. В общем, поддержала атаку. Когда бой закончился, меня, раненую, посадил к себе на спину боец и понес на пункт сбора раненых.

Отправили в медсанбат. Уже в телеге услышала: «Сестричка, ты представлена к награде - ордену Красной Звезды». Это было 28 июля 1943 года. В медсанбате мне поставили диагноз «осколочное слепое ранение стопы» и направили в тыл, на восток. Товарные вагоны были приспособлены под санитарный поезд - нары в два этажа. Пока ехали, пережили несколько налетов вражеской авиации. Добрались до Баку. Врачи сказали: ногу надо ампутировать. «Не дам!» - кричу. Мне всего 19 лет, безногой быть не хочу.

Стали думать, что со мной делать. Я вспомнила, что в Москве у мамы есть родная сестра, моя тетя. Прошу, отправьте меня в Москву. Мне дали сопровождающую, довезли до Москвы и оставили у тети. Она весь день на работе, делает мединструменты на фабрике, муж ее на фронте. Я дома одна. Страшно болит, синеет и пухнет нога. И я решила написать письмо товарищу Сталину. Письмо получилось короткое - я написала, что лучше умереть на фронте, чем жить калекой в тылу. Через несколько дней - звонок в дверь.

«Я очень давно не видела маму...»

- Открываю дверь. В гимнастерке и на костылях предстала перед двумя офицерами. «Поедете с нами?» - спрашивают. «Поеду», - говорю. Они привезли меня в госпиталь, где опять предложили ампутацию, а я не согласилась. Поехали в другой госпиталь. Ладно, сделаем что сможем, сдались там врачи. Помню, лежала в госпитале на Калужской площади. Мне не дали инвалидность и стали готовить к выписке.

Как-то слышу из палаты в коридоре знакомый голос - кто-то спрашивает, где лежит Людмила Шевчук. Оказалось, меня разыскал двоюродный брат Костя Рыбин, танкист. Он получил назначение в Мариуполь. Мы с ним из одного села. «Хоть на 5 минут завези меня домой, - упрашивала его я. - Я так хочу увидеть маму!» Упросила... Ради меня он пошел на маленькую хитрость - подставил к своей фамилии в списке букву «а», получилось «Рыбина». Так под фамилией брата я села в поезд и приехала в Акимовку. Вот и знакомый мостик, только вместо деревянного настила два бревна. Я костыли в сторону - и ползком по этим бревнам.

Пробыла дома с мамой, младшей сестренкой и старшей сестрой-инвалидом с конца 1943-го по май 1944 года. Отец был на фронте в ремонтных мастерских, воевала и другая старшая сестра.

Потом мне пришла повестка в военкомат. А я с палочкой уже стала ходить. Направили на Запорожский сборный пункт. Потом отправили учиться на зенитчицу. Ходить на учения было далеко, и я отставала от группы. Тогда меня решили направить в Горьковский отдельный учебный радиополк для обучения на радиста-телеграфиста. После этого - в стрелковый полк на Ленинградский фронт. Оттуда перевели в 196-ю гаубичную артиллерийскую бригаду. Потом мы оказались в Прибалтике. Немцы отступали через Литву в Скандинавию, через Балтийское море. Там, в Литве, в составе гаубичной артбригады встретила победу. Но в армии была еще до сентября - наша разведка вылавливала прятавшихся в лесах немцев. Была в разведгруппе радисткой.

После войны

- Вернулась домой в Акимовку. Но вскоре поехала учиться в Ленинград. Там в 1948 году меня приняли на 3-й курс энергетического техникума. После окончания направили на Крайний Север, на Кольский полуостров. Я работала в энергосистеме старшим инженером.

На Севере вышла замуж, родила сынишку. Муж был добрый человек, но я не смогла терпеть его пагубное пристрастие. Работала тогда на Нижне-Туломской ГЭС, а решила поехать на Братскую ГЭС. Забрала с собой сына и из трехкомнатной квартиры рванула в Сибирь, в тайгу. Потом была Куйбышевская ГЭС. А через три года решила вернуться на Кольский полуостров, поближе к Ленинграду.





Про обещанный мне на фронте орден Красной Звезды я никому не рассказывала.

Она встречала Фиделя Кастро

Общий трудовой стаж Людмилы Шевчук - 56 лет, из них 32 с половиной года - работа на Крайнем Севере. В трудовой книжке 48 поощрений, у нее больше 30 почетных грамот.

А вот фото с Фиделем Кастро. Он приезжал на Братскую ГЭС в 1961 году, Людмила Николаевна была в числе встречавших.

Сын, окончив школу на Севере, поехал в Казань и поступил в Казанский университет на филфак. Женился, родились дети - мальчик и девочка.

- Я стала нужна как бабушка и решила переехать в Казань, - рассказывает наша героиня.

Здесь она познакомилась с Накией Курбангалиной, которая привела ее в клуб «Боевые подруги». Подружилась с бывшей зенитчицей Асией Фахразиевной Баязитовой. Ей решилась рассказать о том, что где-то ждет ее не врученная пока награда.

Подруга уговорила послать запрос в Центральный архив. Пришло подтверждение - орден Красного Знамени сержанту Шевчук, присвоенный в 1943 году, не вручен.

Вручили его торжественно в 2009 году, сюжет об этом показывали даже по Центральному телевидению: награда нашла героя через 66 лет! Теперь орден занимает заслуженное место рядом с медалями «За отвагу» и «За Победу над Германией».

А Людмила Шевчук ведет незримый бой с бедами и невзгодами. Ушел из жизни ее сын - талантливый журналист Владимир Шевчук. Друзья подарили написанную о нем книгу «Незаменимый».

- Я воспитала достойного человека, значит, не зря прожила жизнь. У меня пять правнучек, не забывает и невестка, - говорит она.

В этом году Людмила Николаевна Шевчук отметила свой 92-й год рождения. Совет ветеранов войны и клуб «Боевые подруги» помогли организовать теплую душевную встречу, где много вспоминали и звучали любимые песни...