Сегодня в Казани состоится церемония открытия памятника митрополиту Московскому и всея Руси Русской православной старообрядческой церкви Андриану (А.Г.Четвергову).
Начнется она в 14.00 в сквере перед кафедральным собором Казанско-Вятской епархии Русской православной старообрядческой церкви (ул. Старообрядческая, 17), сообщает kzn.ru.
Инициатива установки памятника уроженцу Казани, представителю династии купцов-старообрядцев Четверговых митрополиту Андриану (1951 - 2005), выдвинутая в конце 2014 года РПСЦ, была поддержана руководством республики и города, а также религиозной, культурной и научной общественностью. Памятник изготовлен на спонсорские средства, выделенные при личном содействии Президента РТ Рустама Минниханова.
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